Gute Nachricht für Evobus in Neu-Ulm: Finanzielle Hilfe für Busunternehmer

Plus Das brachliegende Daimler-Buswerk in Neu-Ulm kann gute Nachrichten gebrauchen: 300 potenzielle Kunden bekommen weitere Hilfen.

Von Oliver Helmstädter

Da das im Sommer 2020 von der Landesregierung beschlossene Förderprogramm "Stabilisierungshilfe Bustourismus 2020“ für Unternehmen der Reisebusbranche, die aufgrund des monatelangen Verbots von touristischen Busreisen in Liquiditätsengpässe gerieten, abgeschlossen ist, wurde es jetzt neu aufgelegt. Im Jahr 2020 wurden Stabilisierungshilfen für 1549 Reisebusse an 293 Unternehmen gewährt.

Verkehrsminister Winfried Hermann wird in einer Pressemitteilung so zitiert: "Mit der Verlängerung des Programms in 2021 helfen wir den vielen mittelständischen Busunternehmen im Bereich Bustouristik weiter zielgerichtet und unkompliziert. Dies dient dem Erhalt der Bustourismusbranche in Baden-Württemberg in der derzeitigen Krise bis zum hoffentlich bald wieder möglichen Neustart der Bustouristik in unserem Land.“

Setra und Evobus wollen Reisebusunternehmen aus der Krise führen

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut formulierte das Ziel, die zumeist familiengeführten Reisebusunternehmen möglichst unbeschadet aus der Krise zu führen und insgesamt die für Baden-Württemberg wichtige Reisebranche auch in 2021 zu sichern. Das Evobus-Werk in Neu-Ulm ist Heimat der Marke Setra. Busse, die insbesondere von Reiseunternehmen eingesetzt werden. Setra ist unangefochtener Marktführer in dem Segment.

Für das vom Land aufgelegte Förderprogramm stehen in den Jahren 2020 und 2021 damit insgesamt 40 Millionen Euro zur Verfügung.

Die Stabilisierungshilfen errechnen sich anhand von Festbeträgen pro Fahrzeug, die je nach Fahrzeugklasse, Schadstoffklasse und prozentualem Anteil der touristischen Reisen im gesamten Unternehmen gestaffelt sind. Von den 1549 Reisebussen haben 1005 Fahrzeuge der Klasse Euro VI zusätzlich einen Ökobonus in Höhe von 20 Prozent erhalten.

Des Weiteren wurden 223 Fahrzeuge mit einem Bustouristik-Anteil von unter 50 Prozent gefördert. Hierunter fallen auch Fahrzeuge, die teilweise in Linienverkehren eingesetzt werden.

