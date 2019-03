vor 19 Min.

HNU: Ein neuer Studiengang für leidenschaftliche Zocker

An der Hochschule Neu-Ulm können Gamer bald ihr Hobby studieren – und es gibt noch mehr Neuigkeiten.

Von Christoph Lotter

Gamer, aufgepasst, an der Hochschule Neu-Ulm (HNU) starten zwei neue Bachelorstudiengänge: Game-Produktion und Management sowie Wirtschaftspsychologie. Mit dem neuen Angebot will die HNU Studierende auf die neuen Trends und Herausforderungen in der Wirtschaft vorbereiten. Also nichts wie weg von der Konsole und rein in den Vorlesungssaal. K!ar.Text hat die zwei Studiengänge unter die Lupe genommen.

Wirtschaftspsychologie Die Entwicklungen in der Wirtschaft betreffen die Menschen immer öfter direkt – egal ob in ihrer Rolle als Kunde oder als Mitarbeiter eines Unternehmens. In diesem Studiengang lernen die Studenten, wie die Wirtschaftlichkeit und das Konsumverhalten aus psychologischer Sicht gesteuert werden kann. Der Fokus liegt laut dem Studiengangsleiter Elmar Steurer auf Betriebswirtschaft und auf der Werbe- und Vertriebspsychologie. Anders als beim normalen Psychologie-Studium steht die Anwendung im Vordergrund. Der Studiengang soll Steurer zufolge darauf vorbereiten, psychologisches Know-how in wirtschaftswissenschaftlichen Bereichen wie Marketing, Marktforschung und Vertrieb, Change Management und interne Kommunikation einzubringen. Absolventen sollen auch dazu beitragen können, dass Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich sind. So wird vermittelt, wie man Konzepte entwickelt, Arbeitsprozesse optimiert oder Werbestrategien unter psychologischen Aspekten entwickelt, um daraus entsprechende Vermarktungs- und Vertriebsmaßnahmen zu kreieren.

Game-Produktion und Management Wer seine Freizeit mit Zocken verbringt, ist hier genau richtig. Studierende lernen in diesem Studiengang, innovative Computerspiele – von der Entwicklung bis zur Vermarktung – zu managen. Im Kern werden Betriebswirtschaft, Projektmanagement, Kommunikation/Design und Grundlagen der IT-Entwicklung vermittelt. Ziel ist Studiengangsleiter Philipp Brune zufolge, später im Projektmanagement und in der Produktionsleitung in der boomenden Gaming-Branche Fuß zu fassen. Dafür soll den Studierenden die Konzeption, Entwicklung und Produktion sowie die Vermarktung von digitalen Spielen und Anwendungen wie Virtual Reality oder Augment Reality vermittelt werden. Game-Producer können nach Angaben von Brune in Game-Produktions-Studios, bei Magazinen oder anderen Organisationen im Game-Bereich tätig sein. Aber auch Karriereperspektiven in den Bereichen Visualisierung, Serious Gaming und Gamification, zum Beispiel in der Autoindustrie, sind Brune zufolge möglich.

Wissenswertes Weitere Infos zu den beiden Studiengängen und der Bewerbung findet ihr auf der Website der Hochschule Neu-Ulm. Game-Produktion und Management startet zum Wintersemester 2019/20, Wirtschaftspsychologie zum Sommersemester 2020. Beide Studiengänge sind zulassungsfrei.

