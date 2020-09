vor 18 Min.

Haben Busfahrer in Neu-Ulm Tickets an Fahrgäste ohne Maske verkauft?

Plus Die Betreiberfirma SWU Verkehr will ihre Busfahrer nach der Kritik eines Fahrgasts erneut sensibilisieren. Was in Neu-Ulm vorgefallen ist.

Von Sebastian Mayr

Dass Fahrgäste im Bus ihre Mund-Nasen-Bedeckungen nicht richtig aufsetzen, hat Franz Nemec schon oft erlebt. Er empfindet das Verhalten als rücksichtslos – insbesondere gegenüber Menschen, die gesundheitliche Probleme haben. Nachdem er aber schon zum zweiten Mal beobachtete, wie ein Busfahrer einem Passagier ohne Maske ein Ticket verkaufte, beschwerte sich der Neu-Ulmer bei den Stadtwerken Ulm/ Neu-Ulm (SWU). Die Antwort, berichtet Nemec, fiel überaus dürftig aus. Man habe eben nicht genügend Personal, um so etwas zu kontrollieren, habe sein Gesprächspartner am Telefon gesagt. Deswegen könne man da nichts machen.

Die Stadtwerke-Tochter SWU-Verkehr, die Busse und Straßenbahnen betreibt, will ihre Fahrer nun erneut für das Thema Maskenpflicht sensibilisieren. Das verspricht Bernd Jünke von den SWU. Insbesondere wolle man den Aspekt Zustieg an der Fahrertür ansprechen – „ob nun dabei ein Ticket gekauft wird oder nicht“, sagt der Unternehmenssprecher.

Neu-Ulm/Ulm: Nicht alle halten die Maskenpflicht in Bussen ein

Zu den konkreten Vorfällen – sie ereigneten sich auf den Linien 5 und 7 in der Nähe des Allgäuer Rings – könne die SWU Verkehr nichts sagen. Es lasse sich anhand der Beschreibung nicht nachvollziehen, wer den jeweiligen Bus gelenkt hat. Daher könne die entsprechende Fahrerin oder der entsprechende Fahrer nicht gefragt werden, wie sich das Ganze aus ihrer oder seiner Sicht abgespielt hat. „Es bleibt vorläufig im Dunkeln, weshalb ein Fahrgast ohne Maske einsteigen und mitfahren konnte“, sagt Jünke und verweist darauf, dass die zumindest auf der Linie 5 auch Busse des Betreibers RBA verkehren – womöglich sei die SWU Verkehr also gar nicht betroffen.

Insgesamt, so Jünke, berichte das SWU-Personal, dass die Fahrgäste sich in der weit überwiegenden Mehrheit an die Vorschrift halten: „Ein wirkliches Maskenproblem ist auf den SWU-Linien nicht erkennbar.“ Auch die Kontrolleure achteten auf die Einhaltung der Vorgaben. Auf den Monitoren in den Fahrzeugen sowie neben den Türen werde auf das Gebot hingewiesen, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Zudem gebe es unterwegs nach wie vor Durchsagen, um die Fahrgäste an diese Regel zu erinnern.

