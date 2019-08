vor 60 Min.

Hämmern, spielen und toben beim Ferienspaß

Miguel, Alex und Kazim basteln an ihrer Hütte. Die beiden Betreuer Simon Löhle und Justine Wiedner packen mit an und haben währenddessen auch ein Auge auf die jungen Bauherren.

In den Sommerferien kommen die Kinder gerne an die Hermann-Köhl-Schule in Pfaffenhofen. Ein Besuch bei der Stadtranderholung.

Von Andreas Brücken

Aus den Lautsprechern schallt die Musik von Taylor Swift, während mehrere Dutzend Mädchen und Buben in der Pfaffenhofer Mehrzweckhalle mit Softbällen spielen, sich auf Turnmatten werfen oder mit Geschicklichkeitsspielen beschäftigen. „Wir wollen den Kindern die Möglichkeit geben, sich frei und ungezwungen zu bewegen“, sagt der verantwortliche Betreuer der Stadtranderholung, Simon Löhle. Zusammen mit Justine Wiedner und einem Team aus 14 weiteren Betreuern stemmt er das Programm zum Ferienspaß in der Marktgemeinde. Mit 144 Teilnehmern sei die Anmeldezahl noch etwas höher als im vergangenen Jahr, sagt Löhle und ergänzt:. „Glücklicherweise konnten wir für unser Team noch weitere Unterstützung finden.“ Dass man in der Vergangenheit wegen zu wenigen Betreuern den Kindern eine Absage für die beliebte Stadtranderholung erteilen musste, sei weniger schön gewesen, sagt der 21-Jährige. Mittlerweile sei das Team eine eingeschworene Gemeinschaft, bei der sich jeder auf den anderen verlassen könne.

Für zwölf Kinder steht ein Betreuer zu Verfügung. Und die kümmern sich in vielfältiger Form um die jungen Teilnehmer – so wie Justine Wiedner, die gerade ein Mädchen mit einem Pflaster versorgt.

In der zweiten Wochenende gibt es eine Zeitreise in Pfaffenhofen

Olympische Spiele stehen in dieser Woche auf dem Programm der Stadtranderholung. Und so hat die 22-jährige Betreuerin schon unzählige T-Shirts als Trikots eingefärbt. Dabei zeigt sie auf ihre Hand, die noch blau von der Farbe ist.

Ein Dauerbrenner beim Ferienspaß sind die Baustellen für die Holzhütten. Dort sägen und hämmern die Buben und Mädchen an ihren Häusern. Doch sei das Interesse der jungen Häuslebauer in den vergangenen Jahren zurückgegangen, sagt Löhle und erinnert sich: „Früher haben die Teilnehmer regelrecht gewetteifert, wer die größere Hütte bauen kann.“

In der kommenden Woche werden die Teilnehmer eine Zeitreise in das Mittelalter erleben, verrät Wiedner. Dann werden Traumfänger, Lederbeutel und Jonglierbälle gebastelt.