18:36 Uhr

Hakenkreuz-Schmierereien im Münster hinterlassen Spuren

Bürgermeisterin Iris Mann spricht von einem Angriff auf die Stadtgesellschaft. Die Polizei berichtet von weiteren Vorfällen.

Von Sebastian Mayr

Im Münster riecht es nach Lösungsmittel. Am Reformationsportal auf der Nordseite des Gotteshauses steht Karl-Heinz Adrion. Mit einer Messingbürste und dem Mittel schrubbt er an diesem Montagnachmittag die Parolen vom Holz, die ein Unbekannter in der vergangenen Woche dorthin gemalt hat: „AfD 13 % Die Chance“ und „Merkel, Söder usw. muß weg!“. Die Hakenkreuze ließen sich leichter entfernen, berichtet Adrion, der Schreiner bei der Münsterbauhütte ist. Denn die Bänke, die die Täter mit den verbotenen Symbolen beschmiert haben, sind lackiert. Die schwarze Farbe des Edding-Stifts ist dort nicht so tief eingedrungen wie am Portal. Von den Parolen könnten Spuren bleiben – zumindest helle Flecken auf dem Holz. Adrion kann sich nicht daran erinnern, dass überhaupt schon einmal jemand Schriftzüge und Symbole im Münster hinterlassen hat.

Es ist der dritte Angriff auf ein Gotteshaus innerhalb eines Jahres. Im vergangenen Herbst hatte ein Unbekannter drei Mal innerhalb weniger Tage die Fassade der Synagoge am Weinhof beschädigt. Im März wurde ein Brandanschlag auf die Moschee am Ehinger Tor verübt. In der vergangenen Woche sind Bänke und eine Tür im Ulmer Münster beschmiert worden.

Hakenkreuz-Schmierereien in Ulm und Neu-Ulm: Kriminalpolizei ermittelt

Für Ulms Kulturbürgermeisterin Iris Mann ist das Münster nicht nur ein Gotteshaus, sondern ein Symbol für die gesamte Stadtgesellschaft. „Es ist das Zentrum der Stadt, das sagen auch die Kollegen der Moscheegemeinden“, sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Deshalb seien die Schmierereien ein Affront gegen ganz Ulm: „Das ist schwer zu ertragen.“

Die Ulmer Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen, wie Sprecher Wolfgang Jürgens mitteilt. Die Spuren seien gesichert und würden nun ausgewertet. Man suche nach Zeugen und spreche sich auch mit der bayerischen Polizei ab. Jürgens berichtet von weiteren Vorfällen: Am Donnerstag beschmierten Unbekannte ein Plakat in der Ulmer Bahnhofstraße mit Hakenkreuzen. Auch die Besitzer eines Hauses am Münsterplatz meldeten, dass in ihrem Treppenhaus wohl am gleichen Tag ein solches Symbol an die Wand gemalt wurde. Auch die Neu-Ulmer Polizei hatte zuletzt über rechte Symbole berichtet, die Unbekannte hinterlassen haben.

Wer die Täter gesehen hat, sie kennt oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0731/1880 bei der Ulmer Polizei zu melden.

