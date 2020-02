vor 4 Min.

Hamid Shahul: Ein Helfer mit großem Herz wird 75

Hamid Shahul aus Ulm hat sich jahrzehntelang für andere eingesetzt und Spenden für Notleidende auf der ganzen Welt eingesetzt. Wie alles begann.

Von Sebastian Mayr

Eine große Feier plant Hamid Shahul nicht. Dafür, sagt er, gehe es viel zu vielen Leuten auf der Welt schlecht. Der Ulmer hat sich jahrzehntelang dafür eingesetzt, dass es den Menschen besser geht. Heute wird er 75 Jahre alt.

Jahrzehntelang haben Shahul und seine Frau Lidwina Storey Geld gesammelt – für hungernde Äthiopier und Sri Lanker, die durch den Tsunami 2004 alles verloren. Sie organisierten große Benefiz-Essen und reichten die eingehenden Spenden an jene weiter, die Hilfe brauchten. Seinen Anfang nahm dieses Engagement nach einer Predigt. Zur Zeit der Hungersnot in Äthiopien, wo in den Jahren 1984 und 1985 hunderttausende Menschen ums Leben kamen, rief Pfarrer Bruno Kurfeß die Gottesdienstbesucher in der Heilig-Geist-Kirche in der Ulmer Weststadt dazu auf, etwas zu tun. Das Ehepaar tat etwas: Beim ersten Essen, wo ceylonesisches Curry mit Reis serviert wurde, spielte eine Musikkapelle, zudem traten ein Zauberer und ein Nikolaus auf. 2000 Mark kamen zusammen. Von dem Erfolg bestärkt engagierten sich Hamid Shahul und Lidwina Storey weiter. Sie unterstützten Menschen in ihrem Heimatland, aber nicht nur dort. „Ich bin in Sri Lanka geboren. Das heißt aber nicht, dass ich nur den Menschen dort helfen muss. Es gibt 195 Länder und überall Probleme“, beschreibt Shahul.

Hamid Shahul aus Ulm setzte sich jahrzehntelang für Bedürftige ein

Über die Jahre hat er zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen bekommen – und viel erreicht. Ob es Geld für Hungernde war oder Häuser und Boote für Menschen, die durch eine Naturkatastrophe ihr Hab und Gut verloren hatten: Shahul war unermüdlich auf der Suche nach Unterstützern und überzeugte Privatleute wie Unternehmer, sich einzubringen. Um Mitleid, betont er, sei es dabei nie gegangen. Sondern darum, menschlich zu sein. Wer die Möglichkeit habe, anderen zu helfen, der müsse das tun. Helfen, sagt Shahul, mache glücklich.

Hamid Shahul bezeichnet sich als Weltbürger. Wo ein Mensch geboren ist, sei nicht wichtig. Ihm geht es um die Werte und ums Miteinander. Der Ulmer ist überzeugt, dass sich Hass und Rassismus nur gemeinsam überwinden lassen – dadurch, dass jeder sein Bestes gebe, den anderen zu verstehen.

Zur Welt gekommen ist der Ulmer, der aus einer muslimischen Familie stammt, in Sri Lanka. Vor 45 Jahren kamen er und seine katholische Frau Lidwina Storey nach Deutschland. Die beiden hatten davor in Rom gelebt und geheiratet. Am Goethe-Institut in Blaubeuren lernten sie Deutsch. Shahul trat eine Stelle bei AEG-Telefunken an, seine Frau arbeitete bei Kässbohrer. „Unsere Freunde sind fast alle Schwaben“, sagt der 75-Jährige. Er fühlt sich wohl in der Stadt und ist dankbar, für die Möglichkeiten, die ihm Deutschland gegeben hat: „Es ist ein Land, in dem man viel lernen kann. Dadurch bin ich so alt geworden.“ Eine Botschaft liegt ihm am Herzen: „Reich sein ist egal. Anständigkeit, Menschlichkeit, Herzlichkeit und Moral muss man haben.“

