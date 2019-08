vor 33 Min.

Hammerschlag im Dreifaltigkeitshof

Die Evangelische Heimstiftung macht die Ulmer Traditionseinrichtung fit für die Zukunft

An ihrem Traditionsstandort in Ulm baut die Evangelische Heimstiftung (EHS) den Dreifaltigkeitshof zu einer modernen Einrichtung um. Wie es in einer Mitteilung heißt, entstehen 120 Einzelzimmer in kleinen, familiären Wohngruppen, eine Tagespflege und 29 innovative Betreute Wohnungen. Insgesamt 26 Millionen Euro investiert die EHS in das Projekt, das mit einem sogenannten Hammerschlag am vergangenen Donnerstag an den Start ging.

Der Dreifaltigkeitshof in Ulm wurde bereits 1955 als Altenheim in zentraler Lage erbaut. 1985 übernahm die Evangelische Heimstiftung (EHS) die Einrichtung vom Ulmer Verein für Innere Mission. In den 1990er Jahren wurde das Gebäude saniert und erweitert. Um die Anforderungen der Landesheimbauverordnung zu erfüllen, muss nun der Altbau komplett ersetzt und der Rundbau grundlegend saniert werden. „Wir haben die anstehende Veränderung als Chance genutzt, zukunftsfähige Wohn- und Pflegeangebote für unsere Kunden, moderne und sichere Arbeitsplätze für unsere Mitarbeiter und ein wirtschaftliches Haus für die Zukunft zu schaffen“, erklärt Hauptgeschäftsführer Bernhard Schneider.

Mit dem Umbau werden die stationären Pflegeplätze im Dreifaltigkeitshof von 135 auf 120 reduziert. Gleichzeitig entstehen neue Angebote für Menschen mit geringem Pflegebedarf. Im Erdgeschoss ziehen ein dreigruppiger Kindergarten und eine Physiopraxis ein. Im stationären Bereich wird der Altbau durch ein neues Gebäude mit 75 Einzelzimmern ersetzt, die 45 vorhandenen Zimmer im Rundbau werden saniert. Zukünftig wird das Haus nach dem Wohngruppenkonzept geführt, mit großen Einzelzimmern in kleinen, familiären Wohngruppen, um Selbstbestimmung und Teilhabe zu fördern.

Vor wenigen Wochen sind 17 Bewohner und einige Mitarbeiter aus Ulm in das elf Kilometer entfernte, neu eröffnete Kurt-Ströbel-Haus nach Dornstadt umgezogen. Etwa 50 Bewohner sind im bestehenden Gebäude in Ulm geblieben. Sie ziehen nach Fertigstellung des Neubaus Ende 2021 dort ein, um die Sanierung des Bestandsgebäudes zu ermöglichen. Die Fertigstellung des Gesamtprojekts ist für Mai 2022 geplant.

Der Beginn des Projekts geht auch mit einem Führungswechsel einher. Die bisherige Hausdirektorin Kornelia Menden-Gräter begleitet die Bewohner und Mitarbeiter ins neue Kurt-Ströbel-Haus und leitet das Haus seit Juli 2019. Sie ist gelernte Altenpflegerin und war seit 2002 Hausdirektorin in Ulm. Die Hausdirektion im Dreifaltigkeitshof übernimmt offiziell ab Baubeginn Corinna Schiefer. Den Baubeginn läuteten die Evangelische Heimstiftung und die Stadt Ulm mit einem Hammerschlag gemeinsam ein. (az)

Themen Folgen