vor 19 Min.

Handwerker haben eine neue Führung

Uwe Wöhrle übernimmt das Ruder von Max Semler

Eine Ära im Handwerk geht zu Ende: Nach 18-jähriger Amtszeit übergab Kreishandwerksmeister Max Semler auf der Mitgliederversammlung sein Amt seinem einstimmig gewählten Nachfolger Uwe Wöhrle, Obermeister der Elektro-Innung Ulm/Alb-Donau. Zuvor konnte im Rahmen der Regularien der Mitgliederversammlung Kreishandwerksmeister Semler ein wohlbestelltes Haus übergeben. Die Jahresrechnung 2018 wurde einstimmig verabschiedet.

In seinem Bericht konnte Kreishandwerksmeister Semler auf eine gute wirtschaftliche Lage des Handwerks verweisen. Ein großes Problem sei es jedoch, gute und qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen. Von daher unterstütze die Kreishandwerkerschaft gemeinsam mit den Organisationen des Handwerks die duale Berufsausbildung nach Kräften. Zu den stellvertretenden Kreishandwerksmeistern wurden Oliver Ditz (Ehingen) und Jürgen Sihler (Langenau) gewählt. Aufgrund seiner großen Verdienste um die Kreishandwerkerschaft Ulm wurde Semler von der Versammlung einstimmig zum Ehren-Kreishandwerksmeister ernannt.

Der 58-jährige Wöhrle ist Inhaber des Betriebs „Elektro Handgrätinger“ mit Sitz in der Ulmer Zinglerstraße. In der Kreishandwerkerschaft vertritt er 1200 Betriebe mit 9000 Mitarbeitern. Wöhrle ist seit 1998 selbstständig, 2003 übernahm er den Handwerksbetrieb Handgrätinger und beschäftigt heute 16 Mitarbeiter: „Davon sind sechs Azubis“, berichtet Wöhrle, „zwei von ihnen kommen aus Gambia, zwei aus Syrien.“ Der Sohn des neuen Kreishandwerksmeisters ist als Meister im Betrieb dabei, auch die Tochter ist in das Unternehmen eingestiegen: „Ohne die Familie könnte ich das Ehrenamt nicht übernehmen“, dankt Wöhrle, der auch Obermeister der Elektro-Innung ist, seinen Angehörigen.

Der bisherige Kreishandwerksmeister Max Semler ist jetzt Ehren-Kreishandwerksmeister und wurde nach 18 Jahren an der Spitze in den Ruhestand verabschiedet. Er hatte mit 22 Jahren, nach dem Tod des Onkels, den 1851 gegründeten Familienbetrieb übernommen. Heute beschäftigt die Semler-Unternehmensgruppe, in der auch die beiden Söhne Martin und Stefan tätig sind, mehr als 90 Mitarbeiter. (lmö/az)