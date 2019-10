vor 3 Min.

Hat Bögge private Rhetorik-Kurse über die Stadtkasse abgerechnet?

Schwere Vorwürfe gegen den Bürgermeister machen in Senden die Runde. Der Rathauschef sagt: Die Seminare waren rein dienstlich.

Von Carolin Lindner

„Schwarze Rhetorik“ und „Provokative Rhetorik“: Hat der Sendener Bürgermeister zwei Seminare zu seinem privaten Nutzen besucht, die er also nicht für seinen Beruf braucht – und trotzdem über die Stadtkasse abgerechnet? Diese schweren Vorwürfe machen in Senden zurzeit die Runde. Bürgermeister Raphael Bögge spricht von „verleumderischen Aussagen“ und erklärt, was er in den Seminaren zugunsten der Stadt gelernt hat.

Der Vorwurf wiegt schwer: Der Sendener Bürgermeister Raphael Bögge habe dem Vernehmen nach Rhetorikkurse besucht, die weit über die allgemeine Kunst des Redens hinausgehen – und damit über das, was ein Bürgermeister sich aus dienstlichen Gründen aus der Stadtkasse bezahlen lassen darf.

Schwarze Rhetorik: Braucht das ein Bürgermeister?

Die Seminare heißen „Schwarze Rhetorik: Macht und Magie der Sprache“ und „Provokative Rhetorik“ und sie kosten insgesamt 5000 Euro – ohne Hotelübernachtung. Unter schwarzer Rhetorik wird gemeinhin die Kunst verstanden, sich auch mit unfairen Mitteln zu behaupten, oder sich gegen genau diese zu wehren. Dies brauche ein Bürgermeister aber nicht, da sind sich einige Bürger in Senden sicher.

Raphael Bögge nennt im Gespräch mit unserer Zeitung auf Nachfrage die Titel der von ihm besuchten Seminare. Er betont, dass es in höheren Positionen durchaus üblich sei, Seminare dieser Art zu besuchen. Man lerne dort unter anderem etwas über Verhandlungspositionen, etwa wie er als Bürgermeister in Vertragsverhandlungen agiere, beispielsweise zu Grundstücksverkäufen. „Das ist ganz im Interesse der Stadt“, sagt Bögge. Er könne jederzeit unter Eid aussagen, dass er diese Seminare rein dienstlich als Fortbildung besucht habe. Andernfalls sei dies Betrug an der Stadt. Im Gegenzug bezeichnet er die Vorwürfe als „Falschaussage und verleumderisch“.

Der Prüfungsausschuss kontrolliert die Verwaltung

Aus dem Sendener Rechnungsprüfungsausschuss, der die Finanzen der Stadt kontrolliert, war keine Stellungnahme zu erhalten. Der Ausschuss tagt generell nicht öffentlich. Wenn die Prüfer den Verdacht hegen, dass Gelder der Stadt nicht anständig ausgegeben wurden, verlangen sie zunächst eine Stellungnahme von der Verwaltung. Sollte diese die Prüfer nicht zufriedenstellen, wird etwa das Landratsamt als Aufsichtsbehörde eingeschaltet. Der Prüfbericht wird dann ein gutes Jahr später in öffentlicher Sitzung des Stadtrats vorgetragen. In Senden ist er jedoch abgesehen davon nicht öffentlich einsehbar.

Hier lesen Sie mehr aus Senden:

Lebenshilfe braucht neuen Wohnraum

Themen folgen