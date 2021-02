12:00 Uhr

Hat Neu-Ulm in der Innenstadt ein massives Parkplatzproblem?

Plus Neu-Ulmer Stadträte schlagen Alarm wegen der Parkplatz-Situation in der Innenstadt. Sie fordern von der Verwaltung Lösungen, vor allem für Anwohner.

Von Michael Ruddigkeit

Die Parksituation in der Innenstadt spitzt sich immer mehr zu, findet die CSU-Fraktion im Neu-Ulmer Stadtrat. Und auch andere Fraktionen sehen Handlungsbedarf. "Man muss dringend etwas machen", forderte etwa Daniel Fürst ( SPD). Stadtbaudirektor Markus Krämer wollte das Thema erst mal auf die lange Bank schieben. Doch das ließen die Stadträte nicht auf sich sitzen.

CSU-Fraktion Neu-Ulm fordert ein neues Parkraumkonzept

Die CSU-Fraktion hatte einen Antrag an Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ( CSU) gestellt und gefordert, das Parkraumbewirtschaftungskonzept für Neu-Ulm zu überarbeiten. Geprüft werden solle beispielsweise die Abschaffung der Parkscheibenregelung in der Innenstadt. Und auch der "Parktourismus" in umliegende Wohngebiete ist der CSU-Fraktion ein Dorn im Auge. Langzeitparker könnten ihrer Ansicht nach den Parkplatz am Edwin-Scharff-Haus stärker nutzen, wenn der Preis für ein Tagesticket reduziert wird. Auch Park-and-ride könne dazu beitragen, die Innenstadt zu entlasten.

Das sind die neuen Parkgebühren in Neu-Ulm 1 / 4 Zurück Vorwärts Das Parken auf der Straße wird in Neu-Ulm teurer. Die neuen Parkgebühren gelten ab 1. April. Kostenlos bleiben weiterhin die ersten 20 Minuten. Dazu drückt man am Automaten die "Semmeltaste" und zieht ein Ticket.

Für 30 Minuten Parken müssen Autofahrer künftig 30 Cent zahlen, bislang waren es 25 Cent. Die erste Stunde kostet ab April 1,20 Euro (bislang ein Euro). Jede weitere halbe Stunde kostet 90 Cent.

Dies entspricht einer Erhöhung zwischen 14 und 20 Prozent pro Ticket. Die gebührenpflichtige Zeit ist Montag bis Freitag von 9 bis 20 Uhr und Samstag von 9 bis 18 Uhr. Die Parkgebühren können mit Münzgeld am Automaten oder mit dem Handy bezahlt werden.

Auch in der Tiefgarage am Petrusplatz müssen Autofahrer bald mehr bezahlen. Dort beträgt der Tarif bislang 50 Cent je angefangene 25 Minuten (von 7 bis 19 Uhr). Ab Juli wird die Verweildauer auf 20 Minuten verkürzt. Der Tageshöchstsatz steigt von neun auf zwölf Euro. Unverändert bleiben der Kulturtarif (zwei Euro von 19 bis 1 Uhr), der Nachttarif (ein Euro von 1 bis 7 Uhr) und der Sonntagstarif (50 Cent von 7 bis 12 Uhr).

Doch von all dem wollte die Bauverwaltung nichts wissen. In dem von Stadtbaudirektor Markus Krämer unterzeichneten Beschlussvorschlag hieß es: "Eine weitere Anpassung des Parkraumkonzeptes ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht vorzusehen." Eine Anpassung erfolge gegebenenfalls aufbauend auf ein integriertes Mobilitätskonzept, das zu gegebener Zeit entwickelt und beraten werde.

Die Antragsteller zeigten sich von dieser Antwort aus dem Rathaus "maximal enttäuscht", wie Julia Lidl-Böck (CSU) sagte. "Es besteht Handlungsbedarf in der Innenstadt", betonte sie. "Wir bauen, bauen, bauen, und der Verkehr kommt immer mehr rein. Wir müssen eine Lösung suchen und nicht einfach sagen: Wir können nichts machen."

Nicht zufrieden geben mit der Vorlage wollte sich auch SPD-Stadtrat Daniel Fürst. "Wichtig ist, dass wir erkennen, dass es ein massives Parkproblem in der Innenstadt gibt und deshalb dringend ein Konzept entwickelt werden muss", sagte er.

So viele Parkplätze gibt es in Neu-Ulm in der Innenstadt

Bestätigt fühlte sich Fürst durch die Antworten von OB Katrin Albsteiger auf einige seiner Fragen zum Thema Parken. Demnach wurden in Neu-Ulm 2180 Anwohnerparkausweise ausgegeben, es gibt aber nur 1140 Anwohnerstellplätze. Von 50 Dauerparkplätzen im Außenbereich der Glacis-Galerie sind alle vermietet. In der Glacis-Galerie sind von 194 städtischen Parkplätzen noch fünf frei. Ab 1. März kommen zehn dazu, von denen fünf aber bereits reserviert sind. An der Industriestraße gibt es 130 Dauerparkplätze, von denen noch etwa 20 bis 30 frei sind. "Es gibt im Innenstadtbereich tatsächlich ein Parkraumproblem, vor allem für Anwohner", folgerte Fürst.

"Wir wollen ja, dass Menschen in der Innenstadt wohnen und dürfen sie nicht rausdrängen", sagte Christina Richtmann (FWG). Ute Seibt (Grüne) forderte, die Innenstadt für Fahrradfahrer und Fußgänger attraktiver zu machen und Autos eher aus der Innenstadt heraus zu halten.

Neu-Ulmer Stadtverwaltung verweist auf Konzept von 2016

"Einfach so vermehren können wir die ebenerdigen Parkplätze nicht", sagte Stadtbaudirektor Markus Krämer. Der Straßenraum sei begrenzt. Die Parkplatzsituation sei 2016 sehr genau untersucht worden. Dies mündete damals in ein umfangreiches Konzept. "Wir sind der Meinung, dass das im Großen und Ganzen noch so richtig ist", sagte Krämer. Denn die Stadt wolle ja eine Nutzungsmischung. Wenn der Stadtrat anderer Meinung sei, müsse er der Verwaltung den Auftrag geben, zusätzliche Parkplätze zu schaffen – also zu bauen.

Jörg Oberle, stellvertretender Leiter der Hauptabteilung Planen und Hochbau, gab zu bedenken: In den vergangenen 20 Jahren sei immer mal wieder über mögliche Standorte für neue Parkhäuser diskutiert worden, aber der Stadtrat habe keinen Neubau gewollt. Jetzt seien die guten Flächen weg.

Gesucht wird eine Strategie zum Thema Parken in Neu-Ulm

"Die Gemengelage ist schwierig", fasste Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger zusammen. Ausgehend von dem CSU-Antrag und einem Vorstoß von Roland Prießnitz (FWG) schlug sie vor: Der Stadtrat beschließt die Einrichtung einer Arbeitsgruppe zur strategischen Entwicklung eines Parkraumkonzepts mit einem Zeithorizont bis 2030. Dem folgte eine deutliche Mehrheit des Stadtrats bei vier Gegenstimmen.

