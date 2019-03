04.03.2019

„Havana Nights“ bringt karibische Gefühle nach Neu-Ulm

Wir verlosen Karten für das Tanz-Musical in der Arena – exklusiv unter unseren WhatsApp-Abonnenten

Kuba ist längst ein beliebtes Urlaubsziel geworden – und begeistert die Menschen auch durch ihre Musik- und Tanzkultur. Ebendiese will das Musical „Havana Nights“ einfangen. Am Freitag, 8. März, um 20 Uhr ist die Produktion in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena zu sehen. Es gibt noch Karten an der Abendkasse.

Nach Angaben der Veranstalter erwarten die Zuschauer authentische Karibik-Atmosphäre und Top-Darbietungen. Die „Havana Nights Company“ besteht aus einigen der besten Tänzer aus der Hauptstadt Havanna, die auf der Bühne eine Mischung aus Salsa, Merengue, Hip-Hop und Breakdance präsentieren. Ebenfalls mit auf Tour sind Artisten des berühmten „Circo Nacional de Cuba“, darunter Preisträger internationaler Zirkusfestivals. Die Musik steuert eine aus acht Frauen bestehende Band bei.

„Havana Nights“ erzählt die Geschichte des Touristen Luca, der zum ersten Mal nach Kuba reist. Zigarrengeruch liegt in der Luft, bunte Oldtimer beherrschen die Straßen, Musik dringt aus den Bars in die kleinen Gassen, wo Kubanerinnen zwischen den alten Kolonialbauten Salsa tanzen. Luca ist sofort verzückt von dieser für ihn neuen Welt – und verliebt sich auf den ersten Blick in die schöne Aleyna. Doch Luca muss sich erst auf den Straßen Havannas unbeholfen behaupten, um das Vertrauen und den Respekt ihrer Familie und natürlich ihr Herz für sich zu gewinnen.

Für die Veranstaltung in der Arena verlosen wir dreimal zwei Tickets – exklusiv für die Abonnenten unseres WhatsApp-Newsletters. Wer gewinnen will, schreibt an unsere Absende-Nummer eine Nachricht, die mit „Havana Nights“ beginnt. Geben Sie dahinter bitte ihren vollständigen Namen und ihren Wohnort an. Einsendeschluss ist der morgige Dienstag, 5. März, 14 Uhr. Die Gewinner werden von uns über WhatsApp informiert.

Die Anmeldung für den Newsletter ist einfach: Geben Sie in Ihrem Browser über das Smartphone oder über Ihren Computer die Adresse nuz.de/nuz-whatsapp ein. Von dort werden Sie Schritt für Schritt durch die Anmeldung geführt. Der News-Dienst der NUZ ist kostenlos. Es fallen möglicherweise Kosten des Mobilfunkanbieters für die mobile Datennutzung an. In unserem Newsletter erhalten Sie von Montag bis Freitag jeweils um 19 Uhr wichtige lokale Themen aus dem Landkreis Neu-Ulm und Ulm. (az)

