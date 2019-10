vor 5 Min.

Heeresmusik verliert ihren Leiter

Matthias Prock geht nach Wilhelmshaven

Wechsel beim Heeresmusikkorps Ulm: Seit Januar 2012 war Oberstleutnant Matthias Prock, Leiter des Heeresmusikkorps Ulm. Er wird im Oktober erster Dirigent des neuaufgestellten Marinemusikkorps in Wilhelmshaven. Nachfolger in Ulm wird im Januar 2020 Oberstleutnant Lutz Bammler. Bis zu diesem Zeitpunkt übernimmt Hauptmann Dominik Koch die musikalische Leitung des Orchesters der Bundeswehr.

Das Heeresmusikkorps Ulm, beheimatet in der Wilhelmsburg-Kaserne, ist ein sinfonisches Blasorchester der Bundeswehr. Seit 1956 umrahmen die rund 50 professionellen Musiker militärische Veranstaltungen und geben Benefizkonzerte. Pro Jahr gestalten sie bis zu 150 Auftritte überwiegend im süddeutschen Raum, betreuen Soldaten im Auslandseinsatz und repräsentieren die Bundeswehr darüber hinaus auf internationalen Veranstaltungen. Das Orchester spielt konzertante Blasmusik, pflegt Militärmärsche und interpretiert moderne Unterhaltungsmusik.

Eine besondere Verbundenheit besteht seit Jahren zur Garnisonsstadt an der Donau. So tritt das Heeresmusikkorps Ulm regelmäßig im Congress Centrum, bei den Paradekonzerten in Ulm sowie im Glacis-Park im benachbarten Neu-Ulm auf. (az)

Themen folgen