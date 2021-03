13:08 Uhr

Heftige Windböen: Anhänger macht sich in Witzighausen selbstständig

Starker Wind hat am Samstag einen Unfall mit einem Autoanhänger ausgelöst.

Heftige Windböen fegen am Samstag durch den Landkreis. In Witzighausen lösen sie offenbar einen Unfall mit einem Anhänger aus.

In Witzighausen hat sich ein Anhänger selbstständig gemacht und ist gegen ein geparktes Auto geprallt. Laut Polizei war er auf einem Stellplatz am Straßenrand abgestellt und ordnungsgemäß gegen Wegrollen gesichert. Aufgrund der starken Windböen und der Tatsache, dass der Planenaufbau wie ein Windsegel gewirkt haben dürfte, konnte sich der Anhänger dennoch selbstständig machen und rollte circa 40 Meter weiter, bis er auf einen geparkten Wagen eines Nachbarn traf. Die Deichsel des Hängers bohrte sich in die hintere Stoßstange des Autos und beschädigte dieses. Der Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. (AZ)

