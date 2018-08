07:00 Uhr

Heftiger Gewitterregen verdunkelt Ulm

In Neu-Ulm kam es am Mittwochnachmittag zu heftigen Gewittern.

In Ulm und Umgebung kam es am Mittwochnachmittag zu starken Gewittern und Hagel. Dadurch wurden Straßen überflutet und Bäume fielen um. Verletzt wurde niemand.

Ein ebenso plötzlicher wie heftiger Gewitterregen hat am späten Mittwochnachmittag ganz Ulm und Umgebung heimgesucht und minutenlang verdunkelt. Die Schäden hielten sich aber laut Polizei und Feuerwehr in Grenzen. Mehrere Straßen wurden überflutet, einige Bäume fielen um. Verletzt wurde aber niemand, wie ein Polizeisprecher am späten Abend sagte. Es habe auch keine Stromausfälle gegeben.

Die Gewitterzelle zog weiter Richtung Allgäu und Oberschwaben

Die Gewitterzelle zog von der Ostalb rasch weiter nach Süden, hieß es beim Deutschen Wetterdienst. Die Front habe sich aber abgeschwächt. Über Ulm und Neu-Ulm seien Niederschlagsmengen von etwa 30 Liter pro Quadratmeter gefallen, Hagelkörner seien teils drei bis fünf Zentimeter groß gewesen. Im Laufe des späteren Abends und der Nacht zogen weitere Gewitter von Frankreich aus Richtung Oberschwaben/Allgäu. Es kam zu starken Regenfällen. (dpa)

