Hegelhofer Verein unterstützt Kinderhospiz im Unterallgäu

„Weinstadel hilft“ organisiert am 29. Juni ein Benefiz-Sommergrillfest, um sein Spendenziel für das Jahr 2019 zu erreichen.

Um sterbenskranke Kinder und deren Angehörige zu unterstützen, hat es sich der Hegelhofer Verein „Weinstadel hilft“ zur Aufgabe gemacht, das Kinderhospiz Sankt Nikolaus in Bad Grönenbach im Unterallgäu zu unterstützen. Der Erfolg des Vorjahres setzt die Zielmarke für 2019: Im vergangenen Jahr sammelten die Mitglieder durch Benefizveranstaltungen und Spendenaufrufe insgesamt 11.000 Euro, die dem Förderverein des Kinderhospizes übergeben wurden. Auch dieses Jahr will der gemeinnützige Verein diese Summe erreichen. Dafür steigt am Samstag, 29. Juni, ein Grillfest in Hegelhofen.

Der Vorsitzende ist selbst Vater von vier Kindern

Im Februar 2018 rief Herbert Knoll, Inhaber des Weinstadels in Hegelhofen, den Verein ins Leben. Er ist selbst Vater von vier Kindern und sagt: „Für mich war es nie selbstverständlich, dass ein Kind gesund ist.“ Knoll hat nach eigenen Angaben schon vor einigen Jahren nach Wegen gesucht, Menschen zu helfen, die schwerkranke Kinder haben. Einrichtungen wie das Kinderhospiz in Bad Grönenbach seien auf Spenden angewiesen, da es in Deutschland keine flächendeckende Finanzierung dafür gebe, sagt er. Das Haus im Unterallgäu begleitet Familien mit unheilbar und lebensverkürzend erkrankten Kindern während der Krankheit sowie in der Sterbe- und Trauerphase. Dies umfasst nicht nur Pflegemaßnahmen und kindgerechte, therapeutische Angebote, sondern auch Freizeitaktivitäten und Beistand für die Eltern und Geschwisterkinder.

Konkret will der Hegelhofer Verein mit seinen zwölf Mitgliedern dieses Jahr Geld für das Projekt „Musiktherapie im Kinderhospiz“ sammeln. Dies könne die Einrichtung nicht aus eigenen Mitteln stemmen, sagt der 48-Jährige. Das Kinderhospiz selbst schreibt: „Die Musiktherapie ist bei uns ein wichtiger Ansatz zur Bearbeitung von emotionalen Belastungen, sowohl bei den erkrankten als auch den gesunden Gästen. Es hilft uns häufig bei der gemeinsamen und professionellen Bearbeitung von emotionalen Belastungen.“ Die Therapie koste 10.000 Euro im Jahr.

Im Dezember ist ein Nikolausmarkt geplant

Am Samstag, 29. Juni, richtet „Weinstadel hilft“ ein Benefiz-Sommergrillfest auf dem Gelände des Hegelhofer Lokals aus. An der Oberfeldstraße 2 können sich Interessierte über die Arbeit des Vereins und das Kinderhospiz informieren. Los geht es um 17 Uhr. Der gesamte Erlös fließe in den Spendentopf für das Kinderhospiz, sagt Knoll. Als weitere Aktion ist am Wochenende nach dem Nikolaustag im Dezember ein kleiner Nikolausmarkt im Weinstadel geplant.

Weitere Informationen über den Verein „Weinstadel hilft“ und Spendenformulare erhalten Interessierte beim Vereinsvorsitzenden Herbert Knoll per E-Mail (herbertknoll@vodafone.de) oder unter der Telefonnummer 0172/7334646. (az, jsn)

