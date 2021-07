Polizei als Taxi? Betrunkener will von Beamten heimgebracht werden

Betrunken lässt ein 44-Jähriger in Heidenheim die Polizei kommen. Er wolle unbedingt mit einer Streife sprechen. Die Beamten sollen ihn nach Hause bringen.

Freund und Helfer schön und gut - aber das ging der Polizei in Heidenheim dann doch zu weit: Weil er von ihnen nach Hause gefahren werden wollte, hat ein Betrunkener in der Nacht auf Sonntag, kurz nach 3 Uhr, die Beamten von einem privaten Wachdienst in die Innenstadt rufen lassen. Der Mann habe unbedingt mit einer Streifenwagenbesatzung sprechen wollen, hieß es.

Eine Streife kam also, lehnte das Ansinnen aber ab. Wie er statt eines Taxis zu rufen auf die Polizei gekommen war, blieb für die Beamten vor Ort im Dunkeln.

Als der 44-Jährige gegen 4.45 Uhr den Weg dann zu Fuß antrat, randalierte er dabei noch etwas - die Polizei musste erneut anrücken. Nach abermaliger Belehrung versprach der Mann, nach Hause zu gehen, hieß es im Pressebericht der Polizei. (AZ/dpa)