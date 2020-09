vor 39 Min.

Heimat im Kleinen: Darum ist Biberberg ein schöner Ort zum Leben

Plus In Biberberg leben Jung und Alt zusammen. Sie erzählen, was ihr Dorf besonders macht. Über schwarze Adler, warme Milchkannen und das Gefühl, nach Hause zu kommen.

Von Sophia Huber

Was macht das Wohnen in Aufheim so besonders? Wie lebt sich’s in Leibi? Und warum zieht es sogar Südtiroler in ein Dorf im Osterbachtal? In unserer Serie „Heimat im Kleinen“, die wir in den vergangenen beiden Jahren gestartet haben, wollen wir auch heuer Orte im Landkreis vorstellen, die selten den Weg in die Zeitung finden. Dabei soll es um persönliche Geschichten, das Vereinsleben oder die Historie gehen. Im 13. Teil erzählen Biberberger, was ihr Dorf besonders macht.

Die Biberberger haben einiges über ihren Ort zu erzählen

Mit einer vollen Gießkanne in der Hand schlendert Ingrid Keller über die Straße. Die Blumenkästen an den Fensterbrettern des Vereinsheims brauchen wieder ein wenig Wasser. Die Frau mit dem luftigen Sommerkleid kümmert sich gerne um die kleinen Dinge in ihrem Heimatort Biberberg. Auch an einem Donnerstagabend, nachdem sie von der Arbeit kommt. Mit ihrer engagierten Art steht sie in Biberberg nicht alleine da. Von allen Seiten kommen gleich fünf Biberberger Urgesteine zu einem Dorfspaziergang an diesem lauen Spätsommerabend zusammen. Schnell ist klar: Über diesen Ort gibt es viel zu erzählen.

Chiara Heine (links) und Ingrid Keller beim Dorfspaziergang. Im Hintergrund sieht man die katholische Kirche St. Andreas. Bild: Alexander Kaya

Wer nach Biberberg fährt, kann auf seiner Route die schönsten Ecken des Rothtals entdecken. Schier endlos grüne Flächen und kurvige Straßen führen in den Ortsteil von Pfaffenhofen an der Roth. Gerade noch so gehört das Dorf zu Pfaffenhofen. Vielleicht gerade deswegen sind die etwa 370 Dorfbewohner eine so eingeschweißte Gemeinschaft. Vereine gibt es noch einige in Biberberg: den Schützenverein Balmertshofen/Biberberg beispielsweise, die Faschingsfreunde oder die Feuerwehr. „Damit stehen wir doch echt gut da“, sagt Einwohner Alfons Rüggenmann.

Durch den Ort fließt ein Flüsschen: nicht etwa die Biber, sondern der Osterbach. Bild: Alexander Kaya

Früher der Schwarze Adler, heute die Alte Schule

Einen Treffpunkt für die aktiven Vereine oder für gesellige Abende haben die Biberberger, wie sie erzählen: das Vereinsheim, oder auch die „Alte Schule“. Ohne die Räume in der „Schule“ gäbe es keine Begegnungsstätte mehr im Dorf. Im Gebäude von 1909 fand tatsächlich einmal Unterricht statt. „Früher gab es da noch das Wirtshaus Schwarzer Adler“, erzählt Johann Rüggenmann, sein Name verrät bereits die Verwandtschaft zu seinem Cousin Alfons. „Doch seit der Adler geschlossen hat, gibt es hier kein Wirtshaus mehr.“ Die Biberberger bedauern das. Gerade die ältere Generation erinnert sich noch gut an die geselligen Abende im Adler. Das Vereinsheim ist jetzt der neue Treffpunkt.

Die „Alte Schule“ ist heute das Vereinsheim der Biberberger. Eine andere Begegnungsstätte im Ort gibt es nicht – das letzte Gasthaus hat für immer geschlossen. Bild: Alexander Kaya

Vorbei am Vereinsheim geht es weiter in Richtung St.-Andreas-Kirche. Auf dem Weg erinnert sich Johann Rüggenmann an die 60er Jahre. „Zu dieser Zeit hatten wir 34 Milchlieferanten im Ort“, erzählt er. Was damals völlig normal war, sei heute unvorstellbar. In Biberberg gibt es keinen großen Landwirtschaftsbetrieb mehr. Auf der anderen Straßenseite fällt jedoch ein Schild an einer Einfahrt auf: Frey’s Geflügelhof. Etwa der letzte seiner Art? „Ja, tatsächlich. Früher war auch hier eine Molkerei dabei“, erklärt der 64-Jährige. Einige Jahre später hat die moderne Technik auf dem Hof Einzug gehalten: Aus einem Automaten lassen sich nach Belieben frische Eier oder Geflügelfleisch kaufen. Und ein paar Meter weiter entdeckt man sogar die gackernden Erzeuger – die in einem mobilen Gehege frei laufenden Hennen.

An einem Automaten gibt es frische Eier und Fleisch vom Hof der Familie Frey. Bild: Alexander Kaya

Doch zurück auf die andere Straßenseite. Heil dort angekommen – durch Biberberg fahren erstaunlich viele Autos – kann man einen Blick in die von 2007 bis 2011 renovierte Kirche werfen. Nicht nur bei Google wird die St.-Andreas-Kirche mit der höchsten Auszeichnung von fünf Sternen bewertet – die Gläubigen im Ort schätzen die regelmäßigen Gottesdienste.

Tierisches Treffen beim Spaziergang: Auch Lama Momo fühlt sich hier wohl

Bei der klassischen Dorfrunde folgt man jetzt der Rechtskurve und kommt an einer Schulbushaltestelle vorbei. Und auch hier fällt dem ein oder anderen Spaziergänger eine Anekdote ein. „Als Schulkind bin ich früher mit dem Milchwagen von Balmertshofen nach Biberberg in die Schule gefahren“, erzählt Johann Rüggenmann. „Die warmen Milchkannen waren sehr begehrte Sitzplätze“, sagt er und schmunzelt. Man musste eben schnell sein. Apropos schnell: Wer ist gerade ein paar Meter weiter in einen Stall gehuscht, als die Gruppe vorbeischlenderte? Durch ein Guckloch erspäht man den schüchternen Einwohner: „Ach Momo“, ruft Ingrid Keller und lacht. „Komm doch raus!“ Das schwarze Lama läuft neugierig an den Zaun. Doch viel Zeit zum Streicheln gibt es heute nicht. Vorbei an modernen Häusern und großen Gärten ist der Rundgang nämlich fast schon zu Ende.

Am Spielplatz neben dem Feuerwehrhaus vergnügen sich noch ein paar Kinder mit ihren Müttern in der Abendsonne. „Der Spielplatz war ein lange gehegter Wunsch von uns“, erzählt Alfons Rüggenmann. 20 Jahre lang haben die Biberberger um so einen Platz gebeten, bis ein Bauer seinen privaten Grund zur Verfügung stellte.

Egal ob groß oder ganz klein: Der Ort löst Heimatgefühl aus

Heute scheinen sich Jung und Alt gemeinsam im Ort wohlzufühlen. „Jeden Tag, wenn ich von der Arbeit zurückfahre, freu ich mich einfach heimzukommen“, sagt Keller. Die anderen nicken zustimmend. „Es gibt immer etwas zu erzählen und noch ein echtes Interesse füreinander“, fügt Johann Rüggenmann hinzu. Die jüngeren Dorfbewohner sehen das genauso: „Man wächst schon als Kind in die Gemeinschaft hinein“, findet Chiara Heine. Die 23-Jährige lebt in Holzheim bei ihrem Freund, ist aber waschechte Biberbergerin und in ihren Heimatvereinen aktiv. „Ich will auf jeden Fall zurück nach Biberberg und bauen“, erzählt Heine. „Das ist und bleibt meine Heimat.“ Sie streichelt über ihren Babybauch. Auch der kleinste Bewohner soll sich in diesem Ort einmal zuhause fühlen.

Lama Momo schaut neugierig aus seinem Stall heraus. Er begrüßt die Spaziergänger, die vorbeikommen. Bild: Alexander Kaya

