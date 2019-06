11:56 Uhr

Heißer Ritt am Pfingstwochenende auf der Hasenwiese

Der Verein Armati Equites erweckt in Weißenhorn wieder das Mittelalter zum Leben. Die Organisatoren machen sich auch Gedanken über die Zukunft.

Von Jens Noll

Tapfere Ritter, splitternde Lanzen, Gaukler, Handwerker und Marktschreier – all das lässt sich am Pfingstwochenende in Weißenhorn erleben. Der Verein Armati Equites (auf Deutsch: die gewappneten Reiter) bringt zum zweiten Mal mittelalterliches Treiben auf die Hasenwiese. Noch stecken die ehrenamtlichen Helfer mitten im Aufbau, damit das Spektakel am morgigen Freitag, 7. Juni, pünktlich um 17 Uhr beginnen kann.

Etwa 50 Mitglieder zählt der Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Zeit zwischen 1150 und 1250 möglichst genau abzubilden. Früher lockte das Turnier zahlreiche Besucher nach Waldreichenbach, später nach Buch. 2017 schlugen die Ritter und Markthändler erstmals in Weißenhorn ihre Zelte auf. Damals befanden sich noch keine Supermärkte auf der Hasenwiese. Doch der Rest des Geländes sei immer noch groß genug und schränke die Veranstaltung nicht ein, sagt Tanja Högg-Elischer. Die Frau des stellvertretenden Vereinsvorsitzenden Stefan Elischer gehört zum Organisationsteam.

Die Suche nach einem Alternativstandort läuft bereits

Schon bei der Nachbesprechung des Turniers 2017 sei klar gewesen, dass Weißenhorn der Veranstaltungsort bleibe, sagt Högg-Elischer. „Die Stadt unterstützt uns sehr.“ Das sei für den vergleichsweise kleinen Verein im Hinblick auf die hohen Auflagen für Veranstaltungen dieser Art sehr wichtig. Gemeinsam mit der Stadtverwaltung macht sich Armati Equites bereits jetzt auf die Suche nach einem Alternativstandort für das im Jahr 2021 geplante Ritterturnier. Denn wenn dann auch Seniorenwohnungen samt Tagespflege auf der Hasenwiese stehen, ist die freie Fläche definitiv zu klein für Ritterspiele und mittelalterliches Marktgewühl.

Doch zurück zur aktuellen Ausgabe: Das Überraschungsturnier mit Disziplinen wie Ringe stechen, Köpfe schlagen oder Ritt auf dem Roland, das Gräfin Adelheid von Neuffen zum Geburtstag ihres Gemahls ausrichten lässt, ist der tägliche Höhepunkt im Veranstaltungsprogramm. Beginn ist am Freitag um 20 Uhr, am Samstag und Sonntag um 19.30 Uhr sowie am Pfingstmontag um 14.30 Uhr. Schon Monate vorher trainieren die Reiter, die vom Verein selbst oder von befreundeten Gruppen kommen. Denn die Pferde müssten an die Auftritte gewöhnt werden, sagt Högg-Elischer. Einen Ritt durchs Feuer oder wehende Fahnen mögen die Tiere normalerweise nicht.

Mittelalterliche Musikgruppen geben Konzerte

Ins Land der Fantasie können sich Kinder und Erwachsene bei einem Märchenturnier am Samstag und Sonntag um 14 Uhr begeben. Nach Voranmeldung haben junge Besucher bis zehn Jahre auch die Möglichkeit, selbst an einem Kinderritterturnier teilzunehmen. Diese sind Freitag um 18.30 Uhr sowie Samstag, Sonntag und Montag jeweils um 12.30 und 16 Uhr.

Gaukler, Märchenerzähler und Puppenspieler unterhalten die Besucher das ganze lange Wochenende über, Tanzen und Feiern lässt sich zu den mittelalterlichen Klängen von zwei Musikgruppen: Kel Amrun spielt am Freitag um 21.30 Uhr sowie am Samstag und Sonntag jeweils um 21 Uhr. Trollfaust tritt am Samstag um 22 Uhr und am Sonntag um 21 Uhr auf. Einen würdigen Abschluss der Turniertage bilden Feuershows am Freitag (22.30 Uhr) sowie am Samstag und Sonntag gegen 22.45 Uhr (nach den Konzerten).

Wissenswertes für Besucher

Öffnungszeiten: Das Veranstaltungsgelände auf der Hasenwiese in Weißenhorn ist am Freitag, 7. Juni, von 17 bis 23 Uhr, am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Juni, jeweils von 11 bis 23 Uhr, sowie am Montag, 10. Juni, von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Etwa 450 Beteiligte gestalten das Programm. Kinder unter zehn Jahren haben freien Eintritt. Von Samstag bis Montag messen sich täglich um 11 Uhr Ritter bei Bodenkämpfen.



Parken: Die Veranstalter empfehlen Besuchern, mit Bus und Bahn anzureisen. Autos können auf den öffentlichen Parkplätzen in der Stadt abgestellt werden. Die Parkplätze von Aldi und Feneberg auf der Hasenwiese dürfen nur außerhalb der Öffnungszeiten der Supermärkte belegt werden.

Sperrungen: Für einen ungehinderten Ablauf des Ritterturniers wird die Bodelschwinghstraße zwischen Reichenbacher Straße und Luitpoldstraße von Freitag, 7. Juni, 12 Uhr, bis Montag, 10. Juni, 22 Uhr, für Kraftfahrzeuge gesperrt. Die Zufahrt zu den Grundstücken im betroffenen Bereich ist laut Stadtverwaltung möglich. Damit es zu keinen Behinderungen durch parkende Autos kommt, werden entlang der Reichenbacher Straße Halteverboten eingerichtet.

