Helfer rüsten sich für die Zukunft

Mit einem symbolischen Spatenstich werden die Arbeiten für den Neubau der DLRG aufgenommen

Von Andreas Brücken

Die ehrenamtlichen Helfer der Deutschen Lebensrettungsgesellschaften gehören zu den stillen Helden der Gesellschaft, wenn sie stets einsatzbereit für die Sicherheit auf den Gewässern sorgen. Auch ohne die Ulmer Ortsgruppe wäre beispielsweise eine Großveranstaltung wie das traditionelle Nabada auf der Donau nicht vorstellbar.

Doch ist die bisherige Rettungswache in die Jahre gekommen und ermöglicht im Ernstfall nur schwierig eine zeitgemäße Lebensrettung mit modernster Ausrüstung. Der DLRG Geschäftsführer Christian Bried erklärt, dass das technische Equipment in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen hätte und eine sachgerechte Lagerung zur Funktionserhaltung unabdingbar sei. Weil auf dem bisherigen Grundstück in der Nähe des Orange Campus keine Erweiterung möglich war, wurde auf der Neu-Ulmer Seite am Fuße der Konrad-Adenauer-Brücke ein neuer Standort gefunden. Jüngst fand der symbolische erste Spatenstich statt, zudem sich DLRG Mitglieder, Angehörige weiterer Rettungs- und Hilfsinstitutionen und Kommunalpolitiker versammelten. Die Mitglieder des Ulmer Gemeinderates waren sich im Vorfeld schnell und einstimmig einig, dass der Neubau einer zeitgemäßen Rettungswache dringend notwendig ist.

Ulms Bürgermeister Martin Bendel erklärte, dass mit dem Standort über die Stadtgrenze hinaus auch ein Zeichen für die gute Zusammenarbeit der beiden Stadtschwestern gesetzt sei. Gleichzeitig dankte er den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern und den Nachwuchskräften für ihr Engagement. Die Stadt Ulm bringe dies mit einem Zuschuss von 375000 Euro für die Ausstattung des Millionenprojekts zum Ausdruck, sagte Bendel und sicherte als Finanzbürgermeister zu, auch auf die Miete für die Rettungswache zu verzichten. Etwa 260000 Euro wird damit der DLRG jährlich erstattet. Doch allen Feierlichkeiten zum Trotz wies der stellvertretende Rathauschef auch auf einen Wermutstropfen hin: „Wir hätten uns vom Land Baden-Württemberg eine stärkere Unterstützung für den Neubau erwartet.“

Der Präsident des DLRG Landesverbandes, Armin Flohr, erklärte, dass der Neubau eine der modernsten Rettungswachen in Deutschland sei: „Hier haben die Beteiligten Mut und Verantwortung gezeigt.“

