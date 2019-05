vor 45 Min.

Helfer sind begehrt

In Pfuhl findet im Juli das Dorffest zum zweiten Mal auf seinem neuen Platz statt

Der Pfuhler Vereinsring veranstaltet am Samstag, 6. Juli, traditionell sein Dorffest – und zum zweiten Mal auf dem neuen Dorffestplatz beim Sportgelände und der Seehalle. Ziel des Veranstalters ist es denn auch, auf dem angrenzenden alten Sportplatz ein buntes und abwechslungsreiches Kinderprogramm zu bieten. Da Helfer aus den Vereinen fehlen, sucht das Dorffest-Team noch Freiwillige.

Sehr wohl ist es Andi Gröner vom eigens aufgestellten Dorffest-Team bewusst, dass noch sechs Wochen bis zum Fest ins Land ziehen, doch die Zeit drängt, deshalb geht der dringende Appell des Vorstands und des „Team Dorffest“ an sämtliche Vereinsmitglieder in Sachen Kinderprogramm mitzumachen. Gröner sucht nämlich schon längere Zeit vergeblich nach Vereinen, die mithelfen, ein tolles Programm auf die Beine zu stellen. Auf dem alten Sportplatz habe man eine Top-Möglichkeit, ein breit gefächertes Kinderangebot zu realisieren.

Besonders betont Gröner in seinem Rundschreiben an die Vereine, dass der Aufwand nicht „unbelohnt bleiben“ werde. Und noch ein Argument fürs Mithelfen hat er parat: Der gesamte Vereinsring profitiere von dem Kinderangebot – wo Kinder seien, kommen auch Eltern beziehungsweise Großeltern und damit zusätzliche Besucher. „Es wäre schön, wenn sich der eine oder andere Verein noch melden würde“, so Gröners Aufruf. (pfl)

