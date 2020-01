vor 23 Min.

Hellmut Hattler zeigt seine Bilder

Der Bassist von „Tab Two“ ist bekannt für Jazz und Rock. Doch er hat ein zweites Talent: In einer Galerie präsentiert der Ulmer jetzt seine Kunst.

Von Dagmar Hub

Hellmut Hattler soll entscheiden, mit welchem seiner Bilder er fotografiert werden möchte. Und er entscheidet sich schnell und spontan – für die Vergrößerung einer Buntstiftzeichnung, die er vor etwa 40 Jahren als Selbstporträt anfertigte. Sein ganz persönlicher „Schrei“ sei dieses Bild. „Scanplus“-Galerist Udo Eberl hat das Bild ein bisschen „aufgeblasen“, wie Hattler sagt, denn ursprünglich hatte es nur die Größe eines DIN-A4-Heftblattes. „Ich bin fast verrückt geworden vor Freude, als ich das Bild wiedergesehen habe“, erzählt der 67-jährige Komponist und Musiker. 15 Jahre lang war das Bild verschüttet – wie viel andere Kunst, die der Musiker ab dem Anfang der 70er- Jahre geschaffen hat. Nun gibt es ein „Wiedersehen“ (und so heißt auch die Schau) zwischen Hellmut Hattler und der Kunst. In der Scanplus-Galerie ist die Ausstellung noch bis zum 22. April zu sehen.

Der Musiker Hattler hat auch ein Händchen für die Malerei

Eine Ausstellung seiner Kunst? Daran hatte Hattler, der als einer der besten deutschen E-Bassisten gilt und mit Band-Projekten wie „Kraan“ und „Tab Two“ Musikgeschichte schrieb, nie gedacht. Dabei spielte die Kunst in seinem Leben einst eine so wichtige Rolle, dass er sich noch kurz vor dem Abitur zwiegespalten vor der Entscheidung zwischen ihr und der Musik fühlte. „Für die Kunst hätte ich aber studieren müssen“, erinnert er sich. Und die Musik gab die konkreteren Anlässe: Seine Freunde fand der Jugendliche, der mit 14 Vollwaise geworden war, in der Musik – und verließ die Schule sechs Wochen vor dem Abitur. „Wir waren alle an dem Punkt: Bürgerliche Existenz oder wir gründen eine Band!“

Wie es musikalisch weiterging, ist bekannt. Für die Kunst brauchte es jetzt Udo Eberl, der als Hellmut Hattlers „Katalysator“ fungierte, als der Künstler ihm einen dicken Band gesammelter Arbeiten in die Hand drückte – mit comicartigen, humorvollen Zeichnungen, aber auch surrealistischen und fotorealistischen Werken. Die Idee, diese Kunst erstmals auszustellen, habe ihn zunächst fast überfordert, erzählt der Musiker. Aber weil ihn die Beschäftigung mit der Kunst „anfixte“, entstand auch ganz Neues, das Bild „Herr Huber hat den Bogen raus“ zum Beispiel. Herr Huber zielt hier mit einem Maschinengewehr – doch dessen Lauf endet schwungvoll und alles andere als gerade im Hals einer Geige.

Hattlers Bilder in der Scanplus-Galerie sind surrealistisch und biografisch

Was surrealistisch daherkommt, hat ziemlich viel mit Hellmut Hattler zu tun: Sein Vater ließ den Sohn als Kind gern Schießübungen machen. Der Maschinenbauingenieur war auch ein begabter Geiger gewesen, berichtet Hellmut Hattler, und er ließ dem Sohn Geigenunterricht angedeihen. Aber sobald Besuch kam, sollte der kleine Hellmut auf Wunsch der Mutter etwas vorspielen. „Ich wäre da am liebsten an die Decke gegangen, wenn man mich gezwungen hat, den Leuten etwas vorzuspielen.“ Nach dem Tod der Eltern legte Hattler die Geige denn auch beiseite. Es haftete für den Musiker wohl zu viel Zwang an diesem Instrument.

Und die Kreativität? Die kommt ganz nebenbei zu ihm, sagt Hattler. „Ich bin so ein Mensch, der zum Beispiel nicht Radio hören kann. Ich kann Töne nicht so nebenbei haben, sie nehmen meine volle Konzentration.“ Aber wenn Proben zu Ende waren und man einfach so herumsaß, dann griff Hattler schon als junger Musiker zum Kugelschreiber oder zum Buntstift.

Hellmut Hattler: "Wenn man nichts will, bekommt man alles"

„Wenn man nichts will, bekommt man alles“ – Hellmut Hattlers Lebenserfahrung klingt fast philosophisch. „Es ist aber so. Wenn ich den ganzen Tag an einer supervertrackten Situation in einem Musikstück herumgeknobelt habe und immer nur halbe Lösungen finde, dann kann ich nachts aufwachen, völlig entspannt, und dann ist das Stück da. Einfach so. Man muss nichts wollen und frei sein vom Müssen, dann geht alles.“

Und weil er im Leben auch ein großes Dankeschön zu sagen hat dafür, dass er dank einer Knochenmarkspende im Jahr 2017 eine lebensbedrohliche Leukämieerkrankung überlebte, geht der Erlös des Verkaufs von Bearbeitungen von Künstlern, die sich mit drei Hattler-Vorlagen beschäftigten, und von eigenen Werken des Künstlers an das Ulmer Zentrale Knochenmarkspender-Register für die Bundesrepublik Deutschland.

Lesen Sie auch: Mit Jazz und Volldampf starten die "Black Hat Stompers" ins neue Jahr

Neues vom Theater Ulm: „Eine schlichtweg geniale Operette“: Das Theater schwärmt von der Csárdásfürstin

Themen folgen