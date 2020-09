vor 51 Min.

Helmut Rogg führt nun die Freien Wähler in Senden

Der ehemalige Vorsitzende des Ortsverbands, Hans-Manfred Allgaier, hört auf – und erhält viel Lob

Von Angela Häusler

Die Sendener Freien Wähler haben einen neuen Vorsitzenden: Am Montagabend wurde Stadtrat Thomas Rogg mit dem Amt betraut. Vorgänger Hans-Manfred Allgaier stellte sich nach 15 Jahren nicht mehr zur Wahl und erhielt viel Lob für seinen Einsatz. In die Kommunalpolitik sei seit dem Wechsel auf dem Bürgermeistersessel wieder mehr Ruhe eingekehrt, sagte CFW/FWG-Fraktionschef Edwin Petruch.

„Die Arbeit ist deutlich angenehmer“, lautete Petruchs vorläufiges Fazit bezüglich der Stadtratsarbeit in den vergangenen Monaten. Es gehe zielorientierter und freundlicher zu, nachdem die Zeit mit dem früheren Bürgermeister Raphael Bögge eher von „Wahlkampf als von Stadtpolitik“ geprägt gewesen sei. Die Stadtverwaltung könne nun wieder „ungestört“ arbeiten, auch dort gehe es bergauf. Das Rathaus stehe freilich vor großen Herausforderungen – einerseits prognostiziere die Kämmerei sinkende Einnahmen wegen Corona, andererseits sind Mammutprojekte zu bewältigen, zu denen möglicherweise auch ein Schulzentrum an der Holsteinerstraße gehört. Diese Idee sei zu untersuchen, der dort angepeilte neue Kreisverkehr freilich „könnte schon lange da sein, wäre es nach uns Freien Wählern gegangen“, so Petruch. Denn schon vor Jahren sei der Kreisel diskutiert, die Geldmittel dafür aber wieder gestrichen worden. Beim Bahnhof habe sich leider gezeigt, dass die Stadt mit ihren Bemühungen zwölf bis 18 Monate im Rückstand sei, „wir versuchen jetzt, aufzuholen, was geht“, sagte Petruch. Um Schadensbegrenzung gehe es auch bei den Verhandlungen um den geplatzten Grundstücksdeal mit dem Ulmer Unternehmen Mayser. Das werde rückabgewickelt, so Petruch, „mit welchen Schäden, wird man dann sehen“.

Über mehrere begonnene Projekte habe man allerdings nichts mehr gehört, etwa über Ergebnisse aus den Veranstaltungen mit der Körber-Stiftung zum Thema Webereiareal im vergangenen Jahr, „eine große Seifenblase“, wie Petruch sagte. Alles in allem habe sich seit der Kommunalwahl aber schon viel getan, so der Fraktionschef.

Leider habe die Fraktion bei der Wahl einen Sitz eingebüßt, bedauerte Ortsvereinsvorsitzender Hans-Manfred Allgaier. Die CFW/FWG hätte sich aber gut geschlagen, sei mit 17,6 Prozent die zweitstärkste Partei im Rat geblieben. Unzufrieden seien die Freien aber mit ihrem Kreistagsergebnis: „Da sind noch Hausaufgaben zu machen“, sagte Allgaier. Da pflichtete Kreisvorsitzender Wolfgang Schrapp bei. „Die Stadt Senden hat im Kreis nicht den Stellenwert, der ihr zusteht“, meinte er, und der Sendener Ortsverband müsse stärker vertreten sein.

Die CFW/FWG wolle sich weiterhin für Wohnraum einsetzen und sei froh, dass nun die Wohngebiete „Am Stadtpark“ und „Untere Au“ gebaut werden, ergänzte Allgaier. Bedauerlich für den Ortsverband sei der Verlust des Sendener Ehrenbürgers Erwin Rogg im vergangenen Jahr. Jener habe sich ganz dem Dienst an der Gemeinschaft verschrieben.

Die Versammlung bestimmte in den Neuwahlen Thomas Rogg zum neuen Ortsvorsitzenden. Allgaier, der seit 2005 die Führung innehatte, wollte altershalber nicht mehr antreten. Mit ihm scheide „ein verdientes Schlachtschiff“ aus dem Amt, sagte der Kreisvorsitzende. Allgaiers Engagement und Arbeitseifer hätten ihresgleichen gesucht, lobte Fraktionschef Petruch, „er war der Motor, der alles bewegt hat“.

Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Edwin Petruch bestimmt, zum Schriftführer Jürgen Schuster. Neuer Schatzmeister ist Markus Jaschek, Beisitzer sind Hans-Manfred Allgaier und Brigitte Rogg-Ihl. Zu Delegierten wurden Franz-Josef Wolfinger, Manfred Frisch, Hans-Manfred Allgaier und Edwin Petruch gewählt.

