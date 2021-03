11:45 Uhr

Herrin der Finanzen: Die neue Stadtkämmerin von Neu-Ulm stellt sich vor

Ende Juli geht Neu-Ulms Stadtkämmer Berthold Stier nach 25 Jahren in Ruhestand. Der Neu-Ulmer Stadtrat hat jetzt über seine Nachfolge entschieden.

Jetzt steht fest, wer Nachfolger des langjährigen Neu-Ulmer Stadtkämmerers Berthold Stier wird. Die Entscheidung fiel einstimmig.

Von Michael Ruddigkeit

Ende Juli geht Neu-Ulms Stadtkämmer Berthold Stier nach 25 Jahren in Ruhestand. Der Neu-Ulmer Stadtrat hat jetzt über seine Nachfolge entschieden. Künftig wird eine Frau die Finanzgeschicke der Stadt leiten.

Susanne Moroff (links), künftige Stadtkämmerin von Neu-Ulm und Leiterin des Dezernats 2, mit Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger. Bild: Stadt Neu-Ulm

Der Stadtrat hatte im November beschlossen, die Leitung des Dezernats 2 (Finanzen, Immobilienmanagement, Wirtschaft) weiterhin mit einem berufsmäßigen Stadtrat zu besetzen, und mit der Kandidatensuche eine Agentur beauftragt. 54 Bewerber wurden angesprochen, elf bewarben sich auf Anzeigen hin. Nach der Vorauswahl stellten sich schließlich kürzlich vier Bewerber nicht öffentlich im Finanzausschuss vor.

Die Stadträte sprachen sich einstimmig für Susanne Moroff aus Fürstenfeldbruck aus. Damit war sie die einzige Kandidatin, die jetzt in der Stadtratssitzung zur Wahl stand. Das Ergebnis fiel einstimmig aus. Moroff bedankte sich für das "überwältigende Ergebnis" und versprach: "Es wird mir ein Ansporn sein." Ihre Amtszeit beträgt sechs Jahre.

Die neue Stadtkämmerin von Neu-Ulm kommt aus Heidenheim

Susanne Moroff ist 55 Jahre alt und stammt aus Heidenheim. "Ich bin eine Grenzgängerin", sagte sie in ihrer kurzen Vorstellung den Stadträten im Edwin-Scharff-Haus. Sie studierte in Baden-Württemberg und qualifizierte sich in Bayern für den höheren Dienst.

Nach 15 Jahren in Herbrechtingen orientierte sie sich aus privaten Gründen neu und wechselte zum Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband. Seit 2012 war sie schließlich Leiterin der Finanzverwaltung in Fürstenfeldbrück und direkt dem Oberbürgermeister unterstellt. Jetzt wechselt sie von Oberbayern nach Bayerisch-Schwaben.

Die neue Kämmerin sieht Neu-Ulm und die Region gut aufgestellt

Die Große Kreisstadt sieht sie sehr gut aufgestellt. "Sie haben viele Vorteile gegenüber der Region München", lobte Moroff die Neu-Ulmer. So sei die Verkehrsanbindung viel besser. Es gebe noch freie, bebaubare Flächen für Gewerbe und deutlich niedrigere Grundstückspreise als im Speckgürtel der Landeshauptstadt. Dazu komme ein hohes Innovationspotenzial in Neu-Ulm und Ulm. Es sei "alles vorhanden, was man für eine erfolgreiche Wirtschaftsentwicklung braucht".

Angesprochen auf die schwierigen finanziellen Zeiten, die Neu-Ulm bevorstehen, sagte die künftige Kämmerin: Sie werde keine Wunder vollbringen können, was die Einnahmen angehe. Deshalb müsse man wohl künftig das Investitionsprogramm verkleinern, "so weh es auch tut". Ihre künftige Rolle beschrieb Moroff so: "Ich sehe mich als Bindeglied zwischen Ihnen als Stadtrat und der Verwaltung. Ich bin Ihre Beraterin."

