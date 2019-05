07:00 Uhr

Heute gibt es Freibier in Bellenberg

In der Traube in Bellenberg gibt es heute Freibier.

Wir feiern in der Kult-Kneipe Traube unsere Maibaumaktion

Von Von Ronald Hinzpeter

In manchen Gaststätten hängt ein lustiges Schild. Darauf steht: „Morgen gibt es Freibier“ Wer am nächsten Tag erscheint, um seinen Gratistrunk einzufordern, bekommt wieder nur zu lesen: „Morgen...“ Unsere Redaktion macht es anders. Die Ansage lautet: Heute gibt es Freibier. Wie berichtet, feiern wir damit unsere Maibaumaktion, an der viele Menschen teilgenommen haben. Die Memminger Brauerei hatte sich spontan bereit erklärt, 100 Liter „Ulmer Münster Gulden“ springen zu lassen.

Freibier statt Glühwein

Die wollen wir am heutigen Samstag, 18. Mai, in der Bellenberger Kult-Kneipe Traube ausschenken. Gegen 18 Uhr wird im Biergarten der Gaststätte angezapft. Dazu gibt es ein Barbecue vom Traube-Team und Musik von Stardog Champion. Wäre das Wetter so geblieben wie in den vergangenen Wochen, hätten wir wohl Glühwein köcheln müssen, aber der Wetterbericht verspricht zumindest einigermaßen Wärme – und drinnen ist ja auch genügend Platz. Also, kommen Sie zu uns in die Bellenberger Traube und stoßen Sie mit an. Herzlich willkommen sind natürlich auch die Aufsteller der Maibäume, die zur Wahl standen. Sie können ebenfalls gratis etwas mitnehmen – egal, wie die Platzierung ausgefallen ist. Wir freuen uns auf Sie!