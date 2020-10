vor 21 Min.

Heute gibt es keine Knöllchen in Ulm

Nach Streiks bei Bus und Straßenbahn in Ulm ruft Verdi zum Streiks bei den Bürgerdiensten auf

Die Warnstreiks in Ulm gehen weiter. Auch für diese Woche ruft die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte des öffentlichen Dienstes dazu auf, die Arbeit niederzulegen. Davon betroffen sind am heutigen Montag Angestellte der Ulmer Bürgerdienste.

Wie Maria Winkler, Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Ostwürttemberg-Ulm, mitteilt, ist damit zu rechnen, dass die Erreichbarkeit der öffentlichen Stadtverwaltung stark eingeschränkt sein wird und von den wenigen Beamten nur das Allernötigste erledigt werden kann.

Ab dem Morgen müssten demnach Autofahrer auch nicht mehr mit Knöllchen rechnen. Auch die Geschwindigkeitsüberwachung werde ausfallen, so Winkler. Verdi geht von einer hohen Beteiligung an den Warnstreiks aus.

Auch die Ulmer Stadtverwaltung macht in einer Mitteilung auf die anstehenden Streiks am heutigen Montag aufmerksam. Dadurch könne es in der Olgastraße 66, bei den Dienstleistungszentren in den Stadtteilen sowie beim Standesamt, der Kfz-Zulassungsstelle im Landratsamt und dem Veterinäramt zu Arbeitsniederlegungen kommen. Noch sei unklar, wie viele Mitarbeiter dem Aufruf folgen werden. Auch Komplettschließungen bestimmter Sachgebiete oder Abteilungen seien nicht ausgeschlossen, heißt es.

Bereits in der vergangenen Woche kam es zu Arbeitsniederlegungen in Ulm und Neu-Ulm. Am Donnerstag streikten Beschäftigte der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU). Auf fast allen Linien fuhren zeitweise keine Busse und Straßenbahnen. Am Freitag legten Mitarbeiter der Sparkasse Ulm die Arbeit nieder. Auch in anderen größeren und kleineren Städten im Verdi-Bezirk Ostwürttemberg-Ulm vom Bodensee bis zur Ostalb kam es zu Warnstreiks. „Die Streikbereitschaft war mit 1440 Streikenden sehr hoch“, zieht Maria Winkler ihr Resümee zur ersten Woche.

Verdi fordert in der laufenden Tarifrunde für die 2,3 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen eine Erhöhung der Entgelte um 4,8 Prozent, mindestens 150 Euro monatlich sowie für die Auszubildenden 100 Euro mehr.

Im Verdi-Bezirk Ulm-Oberschwaben sind rund 25000 Tarifbeschäftigte in Verwaltungen, Krankenhäusern, Bauhöfen, Kindertagesstätten, Kultureinrichtungen, Energiebetrieben und im Nahverkehr betroffen. Die öffentlichen Arbeitgeber haben in der zweiten Verhandlungsrunde kein Angebot vorgelegt. Die dritte Verhandlungsrunde beginnt am 22. Oktober in Potsdam. (az/krom)

Themen folgen