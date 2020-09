vor 18 Min.

Hier entsteht das Rückgrat der Ulmer Justiz

Plus In der Münsterstadt Ulm werden jetzt Rechtspfleger ausgebildet. Die Studienplätze sind sehr begehrt.

Von Johannes Rauneker

In der freien Wirtschaft würde man sagen, Baden-Württembergs Justizminister ist in eine Marktlücke gestoßen. Die Nachfrage nach den neuen Studienplätzen in Ulm, für die sich in erster Linie Guido Wolf ( CDU) stark gemacht hatte, ist riesig. Um ein Vielfaches höher als das Angebot. 64 junge Menschen lernen in Ulm ab sofort das Handwerk des Rechtspflegers. Augenfällig: Es sind fast ausschließlich Frauen.

Die meisten Auszubildenden sind weiblich

Da sitzen sie nun in einem der neuen Hörsäle, ein gutes Dutzend junger Menschen, und hören zu, wie ihr womöglich bald oberster Dienstherr eine Eloge hält über jenen Berufsstand, der mitunter unterschätzt werde – zu unrecht. Die Rede ist vom Rechtspfleger. Wobei es angesichts des diesjährigen Jahrgangs, dem ersten in Ulm, eigentlich heißen müsste (und das unabhängig von gendergerechter Sprache): Rechtspflegerinnen.

Insgesamt 64 Studenten sind in der vergangenen Woche in ihr Studium in Ulm gestartet. Nur ein kleiner Teil befindet sich bei der Eröffnung wegen Corona jedoch tatsächlich in der Söflinger Straße, viele sitzen daheim vor dem Rechner und verfolgen den feierlichen Auftakt am Bildschirm.

Der Justizminister Guido Wolf erklärt, warum der Beruf Zukunft hat

Die Hochschule ist untergebracht in einem großen schuhkartonförmigen Gebäude aus Glas und Beton. Laut Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch, der die „neuen Ulmer“ ebenfalls begrüßt an diesem Tag, sei darin einst die Firma Siemens-Nixdorf untergebracht gewesen. Die gibt es aber längst nicht mehr, wurde abgewickelt.

Nur ein männlicher Student lauscht vor Ort den Ausführungen von Justizminister Guido Wolf. Der Rest: alles junge Frauen. Wolf erläutert ihnen, warum Rechtspfleger ein Beruf mit Zukunft sei. In erster Linie: Weil es viel zu wenige von ihnen gebe.

Laut Wolf hätten sich auf jeden der 64 Ulmer Studienplätze umgerechnet fünf Interessierte beworben. Warum dieser Studiengang so attraktiv ist? Womöglich, weil die Studenten schon mit Beginn des Diplom-Studiums (FH) entlohnt werden. Davon können andere Studenten nur träumen: Angehende Rechtspfleger erhalten ein monatliches Netto-Gehalt von circa 1285 Euro und Beihilfe im Krankheitsfall. Und sie sind schon jetzt Beamte auf Widerruf.

Richter haben den Rechtspflegern nichts zu sagen

In den Justizbehörden Baden-Württembergs arbeiten aktuell rund 1700 Rechtspfleger. Ihr Aufgabenfeld ist breit. „Langeweile ausgeschlossen“, prophezeit Hochschulrektor Frank Haarer. Zu den Schwerpunkten ihrer Arbeitsbereiche gehören Familien-, Grundbuch- und Betreuungsverfahren, Zwangsversteigerungen, aber auch Insolvenzverfahren sowie Handels- und Vereinsregistersachen oder Nachlassangelegenheiten.

Was Rechtspfleger ebenfalls zu einem attraktiven Beruf mache, so Wolf: Dass sie selbstständig arbeiten könnten. Richter haben ihnen nichts zu sagen. Rechtspfleger sind in ihren Entscheidungen nicht an Weisungen von Vorgesetzten gebunden, sondern nur an Recht und Gesetz. Sie entscheiden – wie Richter – unabhängig und eigenverantwortlich.

Der Lehrbetrieb an der Hochschule für Rechtspflege und damit auch den Außenkursen in Ulm wird bis auf Weiteres durch pandemiebedingte Einschränkungen wie digitalem Unterricht gekennzeichnet sein. Darüber hinaus wurde das Lehrangebot um zusätzliche Angebote erweitert: Innerhalb kurzer Zeit hat die Hochschule über 1100 Lehrvideos produziert, die nun von den Studierenden genutzt werden können.

Mitarbeiter des Amts- und Landgerichts werden die Studenten unterrichten

Die Wahl für die Örtlichkeit der Außenkurse war auch deshalb auf Ulm gefallen, weil die Justiz dort bereits in breitem Umfang präsent ist; Mitarbeiter des Ulmer Amts- und Landgericht werden die Studenten teils auch unterrichten.

Zum bevorstehenden Studium wünschte Minister Wolf den Studierenden „viel Freude, Erfolg und, wo nötig, einen langen Atem“: „Sie haben sich für ein anspruchsvolles Studium entschieden, an dessen Ende eine verantwortungsvolle und interessante Berufslaufbahn auf Sie wartet. Und sprach von dem Rückgrat der Justiz von Morgen.

