Hier haben Sie geklickt: Das hat die Region 2019 bewegt

Was die Online-Nutzer der Neu-Ulmer Zeitung am meisten interessiert hat. Auf Platz 1 liegt ein Text, der erst vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde.

Von Ariane Attrodt

Was für ein Jahr – spannend, aufwühlend, begeisternd, berührend, überraschend. Die Geschichten, die unsere Redakteure und Mitarbeiter in den zurückliegenden zwölf Monaten recherchiert und in Wort und Bild festgehalten haben, lösten so manche Emotion bei den Lesern aus. Nicht nur in der gedruckten Zeitung, sondern auch online sind die Artikel erschienen. Ein Blick auf die Zugriffszahlen unserer Website nuz.de geben Hinweise darauf, was die Leser besonders beschäftigte.

