Hier kommt die Hilfe aus der Kiste für bedürftige Senioren

Seit einem Jahr gibt es beim Malteser Hilfsdienst das Projekt „Neu-Ulm packt‘s“ für bedürftige Senioren. Wir haben zwei Ehrenamtliche bei ihrer Arbeit begleitet.

Von Ariane Attrodt

Neu-Ulm Tee, Marmelade und Brot hat Martin Hannig bereits in seinen Einkaufswagen gelegt. Gerade steht er vor dem Regal mit den Keksen, auf der Suche nach einer Leckerei, die auch für Diabetiker geeignet ist – obwohl Hannig selbst gar keiner ist. Denn alles, was er an diesem Tag in dem Neu-Ulmer Supermarkt einkauft, wird am Ende gar nicht bei ihm zu Hause landen, sondern bei Janusz Bokser. Der 58-Jährige ist einer der derzeit etwa ein dutzend Empfänger eines Lebensmittelpakets der Aktion „Neu-Ulm packt’s“ des Malteser Hilfsdienstes.

Seit knapp einem Jahr läuft das Projekt im Landkreis Neu-Ulm, bei dem bedürftige Senioren Lebensmittelpakete erhalten – immer am Ende des Monats, wenn das Geld oft schon fast weg ist. Etwa die Hälfte der Kosten pro Paket wird aus Spenden finanziert, die andere Hälfte übernimmt die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Das Paket enthält neben Grundnahrungsmitteln wie Reis und Mehl auch frische Lebensmittel wie Obst und Gemüse. „Aber wir haben eine sehr individuelle Packliste“, erklärt Hannig, der zuständige Projektleiter bei den Maltesern. Bevor es auf Einkaufstour geht, wird vorher mit den Empfänger telefoniert. Wünsche können also jeden Monat neu geäußert werden. Während manch einer gerne Vollkornbrot hätte, geht das bei anderen Bedürftigen nicht, weil sie eine Zahnprothese haben. Am den Gefriertruhen hält Hannig heute – wie so oft – nicht an, denn er weiß: „Einen Gefrierschrank haben die wenigsten.“ Einen Gang weiter überprüft er kurz die aktuellen Angebote, „manchmal gibt es Rindfleisch-Konserven“. Dieses Mal wird er aber nicht fündig.

"Neu-Ulm packt's": Hilfe für die, die mobil eingeschränkt sind

Projektleiter Hannig ist immer mal wieder als „Springer“ mit Einsatz beim Einkaufen – unter anderem, wenn neue Ehrenamtliche eingelernt werden. An diesem Tag ist das Claudia Weiß. Die 53-Jährige aus Nersingen ist zum dritten Mal mit dabei. Auf der Suche nach einem ehrenamtlichen Engagement stieß sie vor einiger Zeit auf das Projekt „Neu-Ulm packt’s“. Schnell entschloss sie sich, dabei mitzuhelfen. „Ich denke, wir sind auch froh, wenn wir einmal alt sind und es so etwas gibt.“ Sie vermutet jedoch, dass es viel mehr bedürftige Senioren im Landkreis gibt, die sich nicht trauen, sich bei den Maltesern zu melden. „Ich würde mir wirklich wünschen, dass das mehr Menschen auch wirklich tun würden“, sagt sie, während sie den mittlerweile gut gefüllten Einkaufswagen Richtung Kasse schiebt. 20 Euro soll ein Lebensmittelpaket kosten, heute ist es etwas mehr geworden. Insgesamt 8,13 Euro muss Hannig für die beiden Einkäufe drauf legen.

„Neu-Ulm packt’s“ soll eine Ergänzung zu den etablierten Tafeln sein – und spricht diejenigen an, die mobil eingeschränkt sind und nicht mehr selbst zu den Verteilstationen gehen können. Das ist übrigens auch vorübergehend möglich, wie Hannig berichtet. „Ein Empfänger hatte sich den Fuß gebrochen und konnte nicht selbst einkaufen gehen, bis es wieder verheilt war.“ Zudem werden auch Senioren versorgt, die finanziell knapp über der Berechtigungsgrenze für die Tafeln liegen.

Die Packliste ist sehr individuell gestaltet

Gemeinsam laden Hannig und Weiß die beiden Boxen, die jetzt prall gefüllt sind, in den Kleintransporter ein. An diesem Tag ist der weg zum Empfänger nicht weit, Janusz Bokser wohnt nur ein paar Straßen weiter. Die drei kennen sich mittlerweile schon – zum vierten Mal sind die Malteser heute bei dem 58-Jährigen. Normalerweise werden die Lebensmittelpakete an Senioren ab 65 jahren geliefert, es gibt aber Ausnahmen – wie bei Bokser. „Die müssen wir natürlich auch begründen“, sagt Hannig.

Bokser bezieht Erwerbsminderungsrente, ergänzend dazu Grundsicherung. Er kann seit Längerem nicht mehr arbeiten gehen, sich auch nicht mehr gut bewegen. „Schon die sechs Treppen bis zu meiner Wohnungen machen mich schon kaputt“, erzählt der 58-Jährige, der früher als Maurer und Schlosser – unter anderem im Magirus-Werk in Ulm – gearbeitet hat. Deshalb war er froh, als er von der Wohnung im zweiten Stock in seine jetzige im Hochparterre wechseln konnte. Trotz seiner eingeschränkten Mobilität ist er häufig mit dem Rollator unterwegs, der steht ausflugsbereit neben der Haustür: „Was soll ich auch zu Hause?“, fragt er. Häufig geht der gebürtige Pole, der vor 30 Jahren nach Deutschland und vor 13 Jahren nach Neu-Ulm kam, dann ins Café – hauptsache irgendwohin wo Menschen sind, mit denen er ins Gespräch kommen kann. So wie er es mit den Ehrenamtlichen der Malteser tun kann.

