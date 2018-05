vor 4 Min.

Hilfe für Kinder und deren Eltern

Freistaat genehmigt Familienstützpunkte

Drei neue Familienstützpunkte plant derzeit das Landratsamt Neu-Ulm im Landkreis, zu zweien ist nun der Weg frei. Das bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales hat die Genehmigung erteilt, Familienstützpunkte in Illertissen und in Vöhringen einzurichten. Wie das Landratsamt mitteilt, werden als Eröffnungstermine der 1. Juni 2018 in Illertissen und der 1. September 2018 in Vöhringen angestrebt. Für den dritten Familienstützpunkt, in Weißenhorn, laufen die Vorbereitungen, um ihn im Spätsommer/Herbst 2018 zu eröffnen.

Landrat Thorsten Freudenberger und der Leiter des Fachbereichs Jugend und Familie des Landratsamtes, Tilman Lassernig, freuen sich über die positive Kunde aus München. „Die Familienstützpunkte werden Eltern und ihren Kindern helfen, besser mit dem doppelten gesellschaftlichen Veränderungs-druck, dem sie ausgesetzt sind, zurechtzukommen“, sagt Freudenberger. Einerseits wirkten auf die Familien heute Anforderungen und Ansprüche der modernen Bildungs- und Arbeitswelt ein, andererseits habe sich das tradierte Rollenbild der Familie grundlegend gewandelt, ergänzt Jugendamtsleiter Lassernig.

Die Familienstützpunkte sollen unter anderem Familien in den Trägergemeinden informieren, beraten und unterstützen, zudem Angebote der Familienbildung leisten sowie Vernetzung vor Ort schaffen. Als Koordinator fungiert der Jugendhilfeplaner des Landratsamts, Lothar Girrbach. (az)