Hilfe für Pendler und für Notfälle: Neue Wegweiser auf dem Eselsberg

Ein acht Meter hoher Wegweiser begrüßt die Autofahrer am Oberen Eselsberg in Ulm.

Plus Die Parkplätze waren unlogisch nummeriert, die Zahl der Gebäude hat stark zugenommen. Jetzt gibt es eine neue Lösung. Die ist teuer, soll aber viel leisten.

Von Thomas Heckmann

Als ein „starkes Zeichen mit Wiedererkennungswert“ bezeichnet Ulms Baubürgermeister Tim von Winning das neue Orientierungssystem auf dem Oberen Eselsberg in Ulm. 276 Schilder wurden in den letzten Monaten an 153 Stellen an den Straßen und Wegen der Universität und der Wissenschaftsstadt aufgestellt. Entwickelt wurde das Beschilderungssystem von Axel Steinberger aus Zürich. Stadt und Land versprechen sich davon viel.

Rund zwei Millionen Euro kosteten die neuen Schilder, damit blieben die Kosten im geplanten Rahmen, was der Baubürgermeister für keine Selbstverständlichkeit hält. Dabei waren die Baumaßnahmen extrem aufwendig, wie Bauleiter Johann Karmann erklärt. Denn jeder einzelne Standort musste einzeln begutachtet werden, die städtische Verkehrsplanerin Ute Metzler ergänzt, dass jedes Mal geprüft werden musste, welche Leitungen im Untergrund liegen, und für die riesigen, acht Meter hohen Tafeln an den Zufahrten zum Oberen Eselsberg musste sogar eine Bauwerksprüfung vorgenommen werden, in der zum Beispiel die Statik ähnlich wie bei einer Brücke geprüft wird.

Alte Schilder der Wissenschaftsstadt in Ulm waren an ihre Grenzen gelangt

Das alte Beschilderungssystem war nach 50 Jahren an seine Grenzen gekommen und auch durcheinandergeraten, die 23 Parkplätze sind nicht mehr in einer Richtung aufsteigend nummeriert, sondern in der Reihenfolge der Entstehung. Die Menge an Schildern ist wegen der Vielzahl an Gebäuden notwendig, die sich auf rund zweieinhalb Kilometern über den Eselsberg erstrecken: „Das ist länger als die Champs-Élysées“, merkt Wilmuth Lindenthal, Amtsleiter Bau und Vermögen Baden-Württemberg, an.

Die neuen bronzefarbenen Schilder mit ihrem Bogen sollen dabei an den Bogen erinnern, den der Berliner Ring als Klammer um den Oberen Eselsberg legt. Fachmann Axel Steinberger, der die Tafeln entwickelt hat, hat auch die Halmburger Elbphilharmonie und mehrere Flughäfen beschildert. Die Schilder zu den Kliniken haben in Ulm eine orangefarbene Grundfarbe, um noch auffälliger den Weg zur Notfallhilfe zu weisen. Für die Zukunft kann sich Lindenthal vorstellen, die Schilder mit elektronischen Anzeigen zum Beispiel zur Belegung der Parkplätze zu ergänzen.

Neues Beschilderungssystem der Stadt Ulm weist auch Fußgängern den Weg

Das gemeinsame Beschilderungssystem von Stadt Ulm und Land Baden-Württemberg weist dabei nicht nur den Autofahrern entlang der städtischen Straßen den Weg, sondern auch den Fußgängern zwischen den landeseigenen Gebäuden. Im Sciene Park II und III werden laut von Winning noch weitere Schilder folgen, die zu den dortigen Firmen weisen, ohne zu Werbetafeln zu werden. Auch im Handy-Zeitalter haben solche Tafeln in den Augen des Baubürgermeisters ihre Berechtigung, da sie über eine unschlagbare Einfachheit verfügen.

Auch Projektleiter Thomas Domick wünscht sich, dass die Anlieger des Geländes ihren Besuchern die mit Buchstaben benannten Quartiere nennen statt der Straßennamen. Alleine die über zwei Kilometer lange Albert-Einstein-Allee ist in acht Quartiere eingeteilt. Die Quartiere sind mit unterschiedlichen Farben und Buchstaben gekennzeichnet, die Bauabschnitte des Science Parks behalten dabei ihre römische Nummerierung von I bis III.

