Hilfe für die Vöhringer Schützen

Die Sportler des Vereins Pfeil schießen in der Bundesliga. Das ist teuer. Ein Förderverein soll Kosten übernehmen

Von Ursula Katharina Balken

Der „Vöhringer Schützenverein Pfeil“ hat inzwischen ein stattliches Alter erreicht. 1906 wurde er ins Leben gerufen, zu einer Zeit, als eine Gründungswelle über das Land schwappte. Das organisierte Vereinsleben reicht sogar bis ins Mittelalter zurück. Die Vöhringer Schützen erklommen kontinuierlich die Sprossen der Erfolgsleiter bis in die Bundesliga. Um den Verein besser unterstützen zu können, ist nun der Förderverein für die Vöhringer Schützen gegründet worden. Vorsitzender ist Leo Menasch, der dem Schießsport eng verbunden ist. „Ein Verein, der bis in die Spitzenliga aufgestiegen ist, braucht vielseitige Unterstützung“, sagt er.

Das Team ist überall unterwegs, zuletzt in Rotenburg an der Fulda, von Vöhringen bis zum Ziel sind es rund 400 Kilometer. „Das kostet Geld. Für das sportliche Engagement braucht man einheitliche Kleidung, Embleme auf den Jacken, Sportgeräte, elektronisches Inventar und noch manches mehr. Da wollen wir helfen.“ Dankbar sei man Vöhringer Firmen, die jetzt schon ihren Obolus leisten. Aber Menasch schätzt die jährlichen Kosten, die nicht aus der Vereinskasse bestritten werden können, auf einen Betrag, der zwischen 15000 und 20000 Euro anzusetzen sei. Allein die Fahrt zur deutschen Meisterschaft nach Rotenburg an der Fulda beläuft sich nach Menaschs Angaben auf rund 3500 Euro – für Übernachtung, Mahlzeiten, Fahrtkosten. In die Endausscheidung fällt allerdings ein Wermutstropfen. Das Team schrammte knapp am Titel vorbei.

Gerade jetzt, nachdem die Meisterschaft knapp verfehlt wurde, ist Unterstützung angesagt. Das Team braucht nicht nur moralische Unterstützung, auch finanzielle Hilfe ist willkommen. „Wir wollen den Verein in seinen sportlichen Aktivitäten helfen und unterstützend zur Seite stehen“, sagt der Vorsitzende Menasch.

Dazu muss man wissen, dass das Team oftmals zu den Wettkämpfen beträchtliche Strecken zurücklegen müsse. Bislang greifen die Athleten da auch hin und wieder in die eigene Tasche, um die Kosten für den Verein zu minimieren.

Zur Gründung eines Förderkreises kam es dann eigentlich mehr durch Zufall. Menasch hatte ein Gespräch mit den Vereinsvorsitzenden und erfuhr dabei, dass trotz Sponsoren und Zuschüssen die finanzielle Lage der Mannschaft sehr viel Eigenengagement erfordert. Nach Schätzungen von Menasch braucht so ein Team, das mit den notwendigen Begleitern unterwegs ist, an die 20000 Euro im Jahr. „Was wir an Spenden von den Sponsoren bekommen, deckt unsere Ausgaben nicht ab.“

Dem neuen Förderverein geht es aber nicht nur um den Leistungssport. Menasch definiert die Zielsetzungen. Es geht ihm um den Breitensport, aus dem Leistungssport erwachsen kann, um die Förderung der Jugend, um Hilfe bei der Anschaffung von Sportkleidung, Unterstützung bei organisatorischen Fragen, vor allem, wenn es um Wettkämpfe geht, um die Möglichkeit, auch Menschen mit Behinderungen diese Sportart zu erschließen. Aber der Vorsitzende sieht auch Gelegenheit, ausländischen Mitbürgern die Integration zu erleichtern. Sportler gehen mit dem „Anderssein“ offen und bereitwillig um. In den Reihen des Erfolgsteams ist auch die aus Indien stammende 20-jährige Studentin Elavenil Valerivan. Nach den Regeln darf ein ausländisches Mitglied dem Team angehören.

Menasch hält nicht viel von großen Worten, wenn keine Taten folgen. So machte er sich spontan auf den Weg zu Ämtern und Behörden. Und dann ging alles sehr schnell. Der Förderverein ist als gemeinnützig anerkannt und bietet durch geringe Beitragssätze vielen Menschen die Chance, dem Vöhringer Traditionsverein Unterstützung zukommen zu lassen. Und es gibt auch bereits zwölf Mitglieder. „Aber es werden mehr“, sagt Menasch. Da ist sich der Vorsitzende des neuen Vereins sicher.

