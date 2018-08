22.08.2018

Hilfe für gescheiterte Familien im Landkreis

Beratungsstellen in Neu-Ulm und Illertissen begleiten Kinder und Eltern in schwierigen Zeiten bei gemeinsamen Treffen. Ehrenamtliche Betreuer werden gesucht.

Der sechsjährige Marcel ist aufgeregt. Gleich wird er endlich wieder seinen Papa sehen. Vor einem Jahr war dieser plötzlich ausgezogen und aus Marcels Leben verschwunden. Seither lebte Marcel mit seiner Mama allein in der Wohnung und musste oft an seinen Papa denken. Er vermisst ihn sehr. Doch das wird sich bald ändern.

Das Wiedersehen von Marcel und seinem Papa ist durch den „Betreuten Umgang“ möglich, der von ehrenamtlichen Frauen und Männern begleitet wird. Diese Form der Familienhilfe wird seit nunmehr acht Jahren an den Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen der Katholische Jugendfürsorge (KJF) in Neu-Ulm und Illertissen angeboten. Die Resonanz ist dem Leiter der Beratungsstellen Rainer Kehm zufolge nach äußerst positiv. Denn Fälle wie den von Marcel gibt es viele. Da ist zum Beispiel die zweijährige Mara, deren Eltern nach einer fehlgeschlagenen Beziehung immer noch schlecht aufeinander zu sprechen sind. In der Beratungsstelle kann Mara nicht nur Zeit mit ihrem Vater verbringen, auch die Eltern erhalten Beratung um wieder Vertrauen zueinander aufbauen zu können.

Zudem haben beispielsweise Kinder, die derzeit in einer Pflegefamilie leben, die Möglichkeit, wieder langsam Kontakt mit den leiblichen Eltern aufzunehmen. Und manchmal ist auch die Tatsache, dass Kinder selbst oder deren Elternteile misshandelt wurden, der Grund, warum ein regulärer Umgang mit den Eltern nicht möglich ist.

Betreuter Umgang ist nur vorübergehend

Die Eltern können diese Form der Familienhilfe über das Jugendamt Neu-Ulm erhalten. Häufig wird sie auch vom Familiengericht Neu-Ulm angeordnet. Ziel des betreuten Umgangs ist es, dass Kinder trotz getrennt lebender Eltern, Kontakt und eine Beziehung zu Vater und zu Mutter bewahren sollen – denn das ist wichtig für eine gesunde Entwicklung. Das Konzept scheint zu funktionieren: „Die Kinder freuen sich und sind in der Regel dankbar und glücklich, dass sie die getrennt lebenden Elternteile wieder treffen dürfen“, sagt Kehm.

Dennoch sei ein betreuter Umgang eine vorübergehende (Unterstützungs-)Maßnahme. Er wird wieder eingestellt, sobald beiden Elternteilen ein alleiniger Umgang wieder zugetraut werden kann und diese beispielsweise die Besuchszeiten wieder selbst regeln können. Hierzu werden die Eltern von Erziehungsberatern und der Koordinatorin der Betreuten Umgänge, Ingrid De Mutiis, unterstützt.

Damit noch mehr Kinder das Angebot nutzen und davon profitieren können, suchen Ingrid De Mutiis und Rainer Kehm noch weitere ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Aufgabe der Ehrenamtlichen ist es, bei den Betreuten Umgängen für eine angenehme Atmosphäre zu sorgen. Sie geben Eltern bei Bedarf auch etwas Anregungen für den Umgang oder helfen mit Ideen für das Spiel mit dem Kind. Zudem sollen die zerstrittenen Eltern ihre Konflikte nicht vor den Kindern austragen oder der andere Elternteil nicht vor dem Kind schlecht gemacht werden.

Beratungsstelle sucht ehrenamtliche Betreuer

Für diese Aufgaben werden die freiwilligen Betreuer geschult und fachlich begleitet. Zudem erhalten sie eine Aufwandsentschädigung und haben die Möglichkeit an Fortbildungen teilzunehmen. Damit sie auch schwierige Situationen gut bewältigen können, werden sie von der Koordinatorin De Mutiis begleitet und bekommen die Möglichkeit zur Supervision. (az)

Als ehrenamtlicher Betreuer für die Begegnungen zwischen Kind und Eltern braucht man keine pädagogische Vorbildung. Interessenten können sich bei Ingrid De Mutiis melden unter der Telefonnummer 07343/922145 oder per E-Mail an idmbu@gmx.de.

Themen Folgen