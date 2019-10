vor 47 Min.

Hittistetter wollen Raser bremsen

Bei einem Ortstermin mit Vertretern von Polizei, Staatlichem Bauamt und Landratsamt haken Bürger nach. Warum in der Ortsstraße Tempo 30 dennoch nicht möglich ist

Von Angela Häusler

Raser und Verkehrsbelastung in der Dorfstraße ärgern die Hittistetter bereits seit Jahrzehnten, ohne dass sich etwas ändert. In der Bürgerversammlung am Montag machten sie ihrem Ärger Luft – eine rasche Lösung konnte aber auch diesmal niemand bieten. „Wir werden jetzt hier seit 40 Jahren vertröstet – ich kann es nicht mehr hören. Sind wir denn Bürger zweiter Klasse?“, fasste die Hittistetterin Eva Simon ihre Enttäuschung zusammen. Schließlich wiederholen sich die Klagen der Anwohner über die Dorfstraße seit Jahren: Diese fast schnurgerade Staatsstraße, die den Ort in zwei Hälften teilt, werde vom überörtlichen Verkehr viel zu schnell befahren, in Stoßzeiten komme man kaum über die Straße, die Schulkinder lasse man erst gar nicht alleine losziehen. Auch Senioren hätten Probleme, schnell genug drüben zu sein, so eine Frau. „Es wird reingerauscht mit 100“, schimpfte ein Redner, angehalten werde für niemanden.

Vertreter von Staatlichem Bauamt Krumbach, Landratsamt, Polizei und Stadtverwaltung waren beim Ortstermin zugegen, der der Versammlung diesmal vorgeschaltet war. Sie standen im Feuerwehrhaus Rede und Antwort und erteilten sämtlichen Vorschlägen aus der Bürgerschaft Absagen – meist aus verkehrsrechtlichen Gründen. Das galt etwa für die Idee einer Ampel, für die es an der Straße zu wenige Überquerungen gebe. Für Mittelinseln wiederum sei die Straße zu schmal, dafür müsste sie mindestens zehn Meter breit sein, erklärte Michael Wagner vom Staatlichen Bauamt Krumbach. Und das Tempo drosseln? Dafür, so Andreas Reimann vom Landratsamt Neu-Ulm, gebe es keine Begründung, da die Strecke bei erfolgten Messungen nicht durch massive Geschwindigkeitsübertretungen auffalle und, glücklicherweise, auch nicht unfallträchtig sei.

Dass die Reuttier Ortsdurchfahrt, ebenfalls eine Staatsstraße, auf Tempo 30 gedrosselt wurde, habe für Hittistetten keine Konsequenz, so Wagner. Denn in Reutti sei die Stadt Neu-Ulm Baulastträgerin, nicht das Landratsamt oder das Staatliche Bauamt. „Das hieße, Äpfel mit Birnen zu vergleichen.“ Auch Bellenberg könne nicht als Modell dienen: Das dortige 30er-Limit für Lastwagen gelte bloß vorläufig und sei überhaupt nur wegen der vielen Transportfahrten zu einer Großbaustelle verhängt worden.

An der Idee des Sendener Bürgermeisters Raphael Bögge fanden die Behördenvertreter ebenfalls keinen Gefallen. Er möchte es mit einem Schutzstreifen für Fahrradfahrer versuchen. Das verschmälere die Straße optisch und könnte daher einen Effekt haben, glaubte er. Die Fachleute winkten ab: Dafür sei die Straße nicht breit genug, sie müsste mindestens sieben Meter haben, was stellenweise aber unterschritten werde. Und: Die Streifen seien zum Schutz von Radlern gedacht, doch auf der Straße verkehrten pro Tag nur fünf bis acht Radler. Außerdem dürfe mit Schutzstreifen nicht mehr auf der Fahrbahn geparkt werden. Und die Erfahrung zeige, so Wagner, dass ohne Parker das Fahrtempo eher noch ansteige. Ein solcher Streifen nütze in ihrer Lage nichts, meinten mehrere Hittistetter dazu.

Nur eine Osttangente, forderte ein Anwohner, könne der Dorfstraße überhaupt Entlastung bringen. Die Umsetzung aber brauche vom Planungsstart bis zur Umsetzung 15 bis 20 Jahre, sagte Wagner. Innerhalb Hittistettens selbst, war er überzeugt, brächten nicht zusätzliche Verkehrsschilder, sondern nur ein Ausbau der Straße etwas: Würde alles überplant, könnten womöglich Querungshilfen, schmalere Fahrbahn, Verschwenkungen und breitere Gehwege gebaut werden. Und er wertete: „Die Ortsdurchfahrt hätte es schon nötig, dass man da mal was macht.“ Es sei natürlich eine Kostenfrage – und sicher keine schnelle, sondern eine mittelfristige Lösung. Wie lange sich eine solche, wenn überhaupt angestrebt, hinziehen würde, darauf wollte er sich nicht festlegen lassen.