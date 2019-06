vor 53 Min.

Hoch aufs Ulmer Münster mit viel Schwung

Der Turmlauf, der Antikmarkt und der Tag der Rose locken viele Besucher in die Ulmer Innenstadt. Dabei gibt es die eine oder andere Überraschung.

Von Dagmar Hub

Rings um das Ulmer Münster war es am Samstag bei herrlichem Sonnenschein ganztägig richtig voll: Der wachsende Antikmarkt auf dem östlichen Münsterplatz und auf dem Judenhof, der Tag der Rose, der den südlichen Münsterplatz selbst in eine duftende Insel in der Innenstadt verwandelte, und gegen Abend dann der Münsterturmlauf ließen die Ulmer Innenstadt zu einem Besuchermagneten werden – zumal der öffentliche Nahverkehr in Ulm und Neu-Ulm kostenlos war. Am engsten ging es meist auf dem Antikmarkt zu, wo sich Besucher um die riesige Auswahl an alten Dingen aus mehreren Jahrhunderten drängten. Beim neunten Münsterturmlauf hätten die Organisatoren es um ein Haar geschafft, die angestrebte Zahl von 161 Anmeldungen – ein Läufer pro Meter Turmhöhe – zustande zu bringen; der Erlös der Anmeldegebühren kommt dem Ulmer Münster zugute.

Dekan Ernst-Wilhelm Gohl war diesmal nicht dabei

Vorab: 142 Teilnehmer kamen nach den zu bewältigenden 560 Stufen am Ziel auf 102 Metern Höhe an. Der Vorjahressieger, Profi Jakob Mayer aus Lustenau, gewann bei den Männern, Vorjahressiegerin Monika Carl von Towerrunning Germany bei den Frauen – beide blieben allerdings mit Laufzeiten von 2.55 beziehungsweise 3,47 deutlich hinter den Vorjahresergebnissen zurück, als es Streckenrekorde gegeben hatte. Überraschend für die Zuschauer: Erstmals seit dem Start der Münsterturmläufe 2011 war Dekan Ernst-Wilhelm Gohl nicht dabei – ihn verhinderten dienstliche Gründe wie auch Bandscheibenprobleme.

Was es beim Tag der Rose in Ulm zu sehen gab

Anders als vor neun Jahren werden die Ergebnislisten des Turmlaufs heute von professionellen Läufern dominiert – Überraschendes gibt es aber immer wieder: So meldete sich der 80-jährige Richard Elewein, der in einer Ulmer Seniorenresidenz lebt, zur Teilnahme an - und der Läufer mit der Startnummer 138 und in der Klasse M 80 (man liest richtig!) ließ mit einer Laufzeit von 8.45 Minuten einige deutlich jüngere Läufer hinter sich. Unter zehn Minuten zu bleiben, hatte Elewein vor dem Start gesagt, sei sein persönliches Ziel – und das schaffte der älteste Teilnehmer des Rennens locker. Auch der jüngste männliche Teilnehmer, der zwölfjährige Justin Chladni, hatte sich gut eingeschätzt: Fünf Minuten sei sein Ziel, hatte Justin vor dem Start erzählt – und kam in 5.12 Minuten oben an. Der insgesamt Jüngste allerdings war er nicht – da lief ihm die erst neunjährige Annika Seher aus Kirchheim/Teck deutlich den Rang ab, die in 6.14 ans Ziel kam. Als die Münsterturmläufer ans Ziel gingen, hatten die beiden großen Events des Tages der Rose und des Antikmarktes gerade geendet. Seit 20 Jahren gibt es den von den Ulmer Rosenfreunden veranstalteten Tag der Rose – und an dessen Ständen gab es alles, was der Rosenliebhaber sich erträumen kann, von unzähligen verschiedenen Rosensorten in bunten Farben (samt Handschuhen für die Pflanzung) über Stoffe und Kleidung mit Rosendrucken bis hin zu Düften und Kulinarischem für Mutige wie Bratwürstchen aus Rehfleisch mit Rosen-Apfel-Chutney.

Mehr als 50 Stände beim Antikmarkt in Ulm

Jede Menge zu schauen präsentierten die Aussteller auf dem Antikmarkt an über 50 Ständen. Wer beispielsweise seine Sammlung eines wertvollen Tafel-Porzellans und Silberbestecks vervollkommnen wollte, konnte hier auf Suche gehen. Manch ein großes Ölgemälde im Stil der Kapelle in den Bergen hatte bis zum Abend noch keinen Abnehmer gefunden; Ulmia dagegen wie Werke des Künstlergilde-Malers Robert Weber oder seines Kollegen Ludwig Ade stießen auf Interesse.

An den Ständen konnte die – wohl vermeintliche – Rolex ebenso erworben werden wie alte Poesiealben, Schmuck unterschiedlichster Epochen, wie Ledersesselchen vergangener Zeiten und Lederstrumpf-Schallplatten. „Ich hätte so gern ein altes Wählscheiben-Telefon“, erzählte ein junger Mann einer Händlerin an einem Stand, die mehrere Exemplare der Telefone der 50er bis 70er Jahre anbot. „Die sind viel cooler als Whatsapp. Aber ich habe das Problem, wie man das mit den Anschlüssen machen muss.“ Hier wusste auch die Anbieterin keinen Rat, und das Lieblingsstück des jungen Mannes blieb ungekauft so wie das historische Schaukelpferd, in das sich eine Dreijährige verliebt hatte, das die Eltern aber nicht finanzieren wollten. Porzellanfiguren und Messerbänkchen erzählten an den Ständen von der Tischkultur vergangener Zeiten. Aber ob das „Taschenbuch der Luftflotten 1915“ doch noch einen Abnehmer fand? Manche der Angebote und der Arrangements machen den Betrachter aus heutiger Sicht sehr nachdenklich – so wie das Sterbebild eines Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg, im Angebot zufällig angeordnet neben Köpfen eines Kasperltheaters.