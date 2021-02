vor 48 Min.

Hochschule Neu-Ulm: Sommersemester 2021 findet wieder online statt

Am 22. März ist Vorlesungsbeginn an der Hochschule Neu-Ulm. Doch die Lehrveranstaltungen sollen weiter grundsätzlich online stattfinden.

Die Hochschule Neu-Ulm (HNU) hat sich festgelegt: Auch im Sommersemester 2021 werden die Lehrveranstaltungen grundsätzlich online stattfinden. Das teilte die HNU am Mittwoch mit.

Der offizielle Vorlesungsbeginn sei demnach am 22. März 2021. Sofern es die Infektionslage im Sommersemester zulässt, könnten zusätzliche Angebote - wie zum Beispiel Arbeit in Laboren und Kleingruppen - in Präsenz durchgeführt werden. Studierenden, die an diesen Präsenzangeboten nicht teilnehmen, soll dadurch aber kein Nachteil entstehen, heißt es.

Eine Entscheidung zu Präsenzprüfungen beziehungsweise Online-Prüfungen im Sommersemester 2021 stehe noch aus. Die Hochschulleitung werde jedoch frühzeitig die Prüfungsmodalitäten bekanntgeben. Der offizielle Prüfungszeitraum beginnt am 12. und endet am 23. Juli 2021. (AZ)

