16:00 Uhr

Hochschule Neu-Ulm startet wegen Corona wieder mit Online-Semester

Die Hochschule Neu-Ulm begrüßt zum Sommersemester 2021 rund 500 neue Studierende. Wegen der Pandemie werden andere Prüfungsformen als vorgesehen verwendet.

Insgesamt sind damit an der Hochschule Neu-Ulm HNU über 4.000 Studierende eingeschrieben. Vizepräsidentin Professor Julia Kormann sagt in ihrer Erstsemesterbegrüßung: „HNU ist nicht an das Gebäude gebunden, HNU ist unsere Kultur, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen.“

Das Sommersemester 2021 beginnt an der Hochschule Neu-Ulm aufgrund der Corona-Pandemie erneut als Online-Semester. Auch die Orientierungsphase der Studierendenvertretung fand online statt und Vizepräsidentin Kormann hielt ihre Begrüßungsansprache zum Semesterstart digital: „Was Lehrende und Lernende an der Hochschule Neu-Ulm schätzen, ist das zeit- und ortsunabhängige Lehren und Lernen. Die Flexibilität der digitalen Lehre ist eine große Erleichterung.“

Vizepräsidentin der HNU spricht von großer Unsicherheit der Stundeten

Kormann beobachte aber auch eine Unsicherheit bei den Studierenden. Nicht alle Studierenden kämen gut mit dem selbstgesteuerten Lernen zurecht. Die Hochschule Neu-Ulm unterstützt deshalb die Studierenden aktiv: Die Studierendenberatung sowie die Fachstudienberaterinnen und -berater jedes Studiengangs stehen den Studierenden zur Seite. Zudem unterstützt das Beratungs- und Informationszentrum für Eltern, Persönliches und Soziales, kurz BIZEPS, die Studierenden bei allen Angelegenheiten, die nicht direkt mit dem Studium zu tun haben. Zum Abschluss ihrer Ansprache sagte Prof. Kormann: „HNU ist nicht an das Gebäude gebunden, HNU ist unsere Kultur, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen.“

Unter den 500 neuen Studierenden sind 45 am Zentrum für Weiterbildung (ZfW) der Hochschule Neu-Ulm eingeschrieben. Sie studieren MBA General Management (15), MBA Digital Leadership und IT-Management (7), MBA Führung und Management im Gesundheitswesen (11) oder nehmen am Zertifikatskurs Data Science teil (12).

Sonderregelungen für das Sommersemester 2021: keine Präsenzprüfung

Der Senat der Hochschule Neu-Ulm hat in seiner Sitzung am 23. März vor dem Hintergrund des aktuellen Pandemie-Geschehens auch für das Sommersemester 2021 eine Sondersatzung verabschiedet. So können etwa andere Prüfungsformen als vorgesehen verwendet werden; hierfür ist ein Antrag an die Prüfungskommission erforderlich.

Zudem sollen keine Präsenzprüfungen stattfinden. Die Studierenden sind über die Änderung der Prüfungsform bis Ende Mai 2021 zu informieren. Prüfungsabmeldungen sind regulär bis vier Wochen vor Beginn des Prüfungszeitraums (also bis einschließlich 13. Juni) möglich. Bereits angetretene oder angefangene Prüfungen können grundsätzlich nicht abgemeldet werden. Ausnahmen hiervon können bei Vorliegen von wichtigen Gründen bei der zuständigen Prüfungskommission beantragt werden. Das Praxissemester kann in mehreren Abschnitten (maximal drei) und unter Umständen auch im Home-Office abgeleistet werden. Eine Verschiebung des Praxissemesters kann beantragt werden.

Auch interessant:

Themen folgen