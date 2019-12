11:00 Uhr

Hochschule Neu-Ulm sucht Tüftler am 3-D-Drucker

Die Hochschule Neu-Ulm veranstaltet einen 3D-Druck-Wettbewerb. Der Pokal, den Fabian Frommer (Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften) in der Hand hält, wurde mit Kunststoff gedruckt.

An der Hochschule Neu-Ulm startet ein Ideen-Wettbewerb für Technik-Begeisterte. Der richtet sich nicht nur an Studenten.

Von Michael Ruddigkeit

Ob Ersatzteile für Haushaltsgeräte, Spielzeugfiguren, Architekturmodelle oder Zahnkronen: Mit einem 3-D-Drucker lassen sich viele Dinge herstellen. In Industrie und Wissenschaft, aber auch im heimischen Hobbykeller. Die Hochschule Neu-Ulm sucht jetzt Leute, die Spaß am 3-D-Druck haben und eine Idee, die sich vermarkten lässt. Wer Lust hat, mitzumachen, kann sich bei der „1. Süddeutschen 3-D-Druck-Challenge“ bewerben.

Neu-Ulmer Professor sieht "revolutionäres Potenzial" im 3-D-Druck

Eine der Branchen, die von der neuen Technologie besonders profitieren könnte, ist die Logistik. Weil beispielsweise Ersatzteile passgenau vor Ort hergestellt und somit Lagerkosten eingespart werden können. BWL-Studenten der Hochschule Neu-Ulm beschäftigen sich daher im Logistiklabor mit den Hightech-Druckern und stellen an verschiedenen Geräten Gegenstände her. „3-D-Druck hat ein ziemlich revolutionäres Potenzial“, sagt Professor Oliver Kunze, Professor für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Logistik & Ressourcenmanagement. Geeignet sei das Verfahren vor allem für die Herstellung von Teilen in einer kleinen Auflage, die möglichst nur aus einem Material bestehen, beispielsweise Ersatzteile. Meist wird Kunststoff verwendet, im Labor lassen sich aber auch Metalle drucken. Die Möglichkeit zur Individualisierung von Produkten wird nach Einschätzung von Professor Kunze den 3-D-Druck vorantreiben, etwa im Bereich Medizin. Implantate und Prothesen werden heute schon damit hergestellt. In einigen Jahren können über Bioprinting möglicherweise sogar Organe für Menschen am Drucker produziert werden.

Das ist allerdings noch Zukunftsmusik. Die 3-D-Druck-Challenge der Hochschule Neu-Ulm soll einen Beitrag dazu leisten, die heutigen Möglichkeiten der Technologie auszuloten. Der Wettbewerb richtet sich an Technik-Begeisterte, die in Eigenregie ein Produkt am 3-D-Drucker herstellen und ein Konzept ausarbeiten, wie damit Geld verdient oder gespart werden kann. Der Wettbewerb richtet sich vornehmlich an Studenten, aber nicht nur. „Man muss nicht studiert haben, um 3-D-Druck zu machen“, betont Oliver Kunze. Die Teilnehmer sollten volljährig sein, nach oben sei altersmäßig keine Grenze gesetzt.

Im Juni präsentieren die besten Teams in Neu-Ulm ihre Ideen

„Die Challenge startet in einer Woche“, berichtet Professor Kunze. Zunächst genüge es, ein Plakat mit Fotos und einer kurzen Beschreibung des Projekts einzureichen. Ausgewählte Teilnehmer werden dann angefordert, ein Businesskonzept auszuarbeiten. Im großen Finale im Sommer nächsten Jahres präsentieren die sechs besten Teams ihre Ergebnisse vor einer Jury, zu der unter anderem HNU-Präsidentin Uta M. Feser, Vertreter von Unternehmen wie Honold und Daimler, sowie der Youtuber 3D-Druck Andi gehören. Zu gewinnen gibt es Expertenworkshops, Sach- und Eventpreise und Pokale. Unterstützt wird der Wettbewerb von dem Verbundprojekt „Inno Süd“. Details stehen in Kürze auf der Homepage der Hochschule unter „3-D-Druck-Challenge“.

