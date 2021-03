vor 17 Min.

Hochschule Neu-Ulm sucht die beste Geschäftsidee im 3D-Druck

Plus Im Vorjahr gewann ein Projekt, das Kunst und 3-D-Druck kombiniert. Nun weitet die Hochschule Neu-Ulm ihre 3-D-Druck-Challenge aus. So läuft der Wettbewerb.

Von Quirin Hönig

Von medizinischen Werkzeugen über abstrakte Kunstwerke bis hin zur selbst entworfenen Praline: Diese Projekte haben es vergangenes Jahr ins Finale der Süddeutschen 3-D-Druck-Challenge der Hochschule Neu-Ulm geschafft. Nun startete mit der Deutschen 3-Druck-Challenge die zweite Runde des Wettbewerbs.

Der wesentliche Kern des Wettstreits hat sich nicht verändert. Er richtet sich an Menschen, die sich für 3-D-Druck interessieren. Die Teilnehmer sollen Produktidee entwickeln und darlegen, wie man mit diesem Produkt Geld verdienen kann. Seit 1. März können sich Einzelperson und Team von bis zu drei Personen auf der Website der Hochschule Neu-Ulm (HNU) für den Wettbewerb anmelden.

Aus der Süddeutschen wird die Deutsche 3-D-Druck-Challenge

Obwohl die Süddeutsche 3-D-Druck-Challenge im vergangen Jahr ursprünglich regional angedacht war, erreichten die Hochschule auch zahlreiche Beiträge aus allen Teilen Deutschlandes. Deshalb habe man die Challenge dieses Jahr auf den ganzen deutschsprachigen Raum ausgeweitet, sagt Oliver Kunze, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der HNU. Auch die Altersbeschränkungen wurden aufgehoben, sodass dieses Jahr auch Schüler, die noch nicht volljährig sind, oder Rentner teilnehmen können.

Wie im vergangenen Jahr erfolgt die Qualifikation über drei Runden. In der ersten Runde bis 31. Mai sollen die Teilnehmer ein Plakat erstellen auf dem sie ihre Produktidee der Jury vorstellen. Wer überzeugt, muss dann in der zweiten Runde bis zum 31. Juni einen Businessplan zur Idee vorlegen. Aus allen Einsendungen der zweiten Runde werden die Finalisten ausgewählt, welche in der dritten Runde am 21. Oktober an die Hochschule Neu-Ulm eingeladen werden und ihr Projekt in einer Art Verkaufsgespräch, in der Fachsprache Pitch genannt, der Jury persönlich vorstellen dürfen.

Die Jury besteht aus der HNU-Präsidentin Prof. Uta M. Feser, sowie Vertretern der Kooperationsunternehmen und Preisstifter. Für die drei Erstplatzierten gibt es neben Löwenkopfpokalen aus dem 3-D-Drucker noch zahlreiche Preise zum Thema 3-D-Druck und Unternehmensgründung, mit denen sie ihr Projekt voranbringen können.

3-D-Druck-Challenge trotz Corona-Pandemie

Wegen der Corona-Pandemie fanden das Finale und die Siegerehrung der Süddeutschen 3-D-Druck-Challenge online statt. Trotzdem war der Wettbewerb laut Oliver Kunze ein großer Erfolg. Aus einem Feld von etwa 40 Teilnehmern zogen letztendlich acht ins Finale ein.

Letztes Jahr gewann das Duo Haptic Bytes mit ihren abstrakten Kunstwerke "Bit Tree" und "Data Cube" die 3-D-Druck Challenge 2020 der Hochschule Neu-Ulm. Bild: Haptic Bytes

Dort konnten sich Matthias Matousek und Gerhard Habiger vom Team Haptic Bytes (damals noch Bit Art) mit ihren abstrakten Kunstwerken gegenüber ihren Konkurrenten durchsetzen. Den zweiten Platz belegte ein Augenbrauenstempel, der an die individuelle Gesichtsform angepasst werden kann. Platz drei erreichte ein medizinisches Operationsbesteck, welches im 3-D-Druck günstiger hergestellt werden kann als im herkömmlichen Verfahren.

Abstrakte Kunst aus dem 3-D-Drucker

Das Siegerprojekt von Haptic Bytes verarbeitet Daten zu Kunstwerken. Als Basis für diese benötigt man ein Medium, das digital verarbeitet werden kann, wie ein Foto, ein Video oder ein Text. Über Algorithmen werden aus diesen Daten einzelne Bits extrahiert, die bestimmen, wie die Skulptur aussehen soll. Möglich sind ein verzweigter Baum oder ein Würfel, das Ergebnis ist einzigartig.

Die Idee hatten die beiden Informatiker schon vor dem Wettbewerb, doch erst die Süddeutsche 3-D-Druck-Challenge sorgte für die nötige Motivation, das Projekt umzusetzen. Da sie noch keine Erfahrung im Business-Bereich haben, setzen sich die beiden seit ihrem Sieg verstärkt mit dem Thema Firmengründung auseinander und planen, in einigen Monaten die ersten Skulpturen digital zu verkaufen. Matousek betreibt außerdem einen Youtube-Kanal, wo er sich unter anderem mit 3-D-Druck beschäftigt. Beispielsweise hat er für seinen 3-D-Drucker Greifarme gedruckt, mit denen das Gerät Schach spielen kann.



