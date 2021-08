Hochwasser-Katastrophe: Kann der 3D-Betondruck von Peri beim Wiederaufbau helfen?

Plus Hausbau aus dem 3D-Drucker: Die Technologie der Firma aus Weißenhorn steht noch am Anfang. Die ersten Gebäude sind aber fertig. Liegt darin eine Chance für den Wiederaufbau nach einer Katastrophe?

In Deutschland stehen seit Kurzem die ersten zwei Wohnhäuser, die mit einem 3D-Betondrucker errichtet wurden, in Nordrhein-Westfalen und im Landkreis Neu-Ulm. Als bundesweite Premiere hat der Bauzulieferer Peri aus Weißenhorn ein zweigeschossiges Einfamilienhaus im westfälischen Beckum präsentiert. Zur Eröffnung hob die Bauministerin von Nordrhein-Westfalen (NRW), Ina Scharrenbach ( CDU), eine "weitreichende Vorbildfunktion" hervor. Das neue Bauverfahren verspreche Zeitgewinn und eine "Verschlankung der Bauabläufe". Doch gibt es dabei auch Potenziale für Hochwasserschutz und schnellen Wiederaufbau - Themen, die nach der Flut viele umtreiben?