Hochwasser-Katastrophe

11:17 Uhr

Wie Kräfte aus der Ulmer Region das Katastrophengebiet unterstützen

Als Konvoi machten sich Einsatzkräfte aus der Ulmer Region auf den Weg in die Katastrophenregion.

Plus Einsatzkräfte des Roten Kreuzes aus dem Raum Ulm machten sich auf den Weg in die Katastrophenregion rund um die Eifel. Was sie genau erwartet, wissen sie noch nicht.

Von Michael Kroha, Thomas Heckmann und Oliver Helmstädter

Die Wassermassen wälzen sich regelrecht durch die Straßen, ganze Orte versanken in braunen Fluten. Mindestens 95 Menschen sind bislang bei der Hochwasserkatastrophe im Westen von Deutschland ums Leben gekommen. Weitere Todesopfer sind zu befürchten. Derweil machen sich auch Rettungskräfte aus der Ulmer Region auf den Weg in das Katastrophengebiet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen