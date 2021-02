vor 22 Min.

Hochwasser-Warnung: Donau erreicht Höchstwert in Ulm und Neu-Ulm

Tauwetter und anhaltender Regen sorgt in Ulm und im Landkreis Neu-Ulm für Donau-Hochwasser. Wie geht es die kommenden Tage weiter?

Von Michael Kroha

Seit dem vergangenen Wochenende hat die Donau in Ulm und Neu-Ulm verhältnismäßig viel Wasser. Der Grund ist der anhaltende Regen und das Tauwetter, das vor allem aus dem Schwarzwald viel Schmelzwasser in die Region rund um Ulm fließen lässt. Die Folge: Hochwasser. Am Donnerstagvormittag wurde in Neu-Ulm an der Donau die Meldestufe zwei erreicht. Wie geht es die kommenden Tagen weiter?

Laut dem Zwei-Tage-Trend des Wasserwirtschaftsamtes in Donauwörth soll der Pegel an der Messstation am Bad Held ab Donnerstag wieder abnehmen. Die Werte sinken demnach unterhalb der Meldestufe eins, sie bleiben aber verhältnismäßig hoch. Die vom Wasserwirtschaftsamt am Dienstag veröffentlichte Hochwasser-Warnung gilt noch bis Freitagvormittag.

Meldestufe 1: Stellenweise kleinere Ausuferungen.

Meldestufe 2: Land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet oder leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen.

Meldestufe 3: Einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet oder Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen oder vereinzelter Einsatz der Wasser- oder Dammwehr erforderlich.

Meldestufe 4: Bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet oder Einsatz der Wasser- oder Dammwehr in großem Umfang erforderlich.

Die Folge des Hochwasser: Fuß- und Radwege entlang Donau und Iller werden überschwemmt. Es kommt zu Sperrungen. Der Illerradweg in Neu-Ulm muss beispielsweise schon beim Erreichen der Meldestufe eins gesperrt werden. Der Radweg unterhalb der Gänstorbrücke in Neu-Ulm erst ab einer Meldestufe zwei.

Donauradweg unter der Herdbrücke in Ulm überschwemmt

Auf Ulmer Seite tritt das Wasser vor allem unterhalb der Herdbrücke schnell über die Ufer. Die Schaufenster der dortigen Stiege stehen so relativ schnell unter Wasser. Ein Sensor meldet in Echtzeit, wenn der Radweg unter der Herdbrücke überflutet ist und gesperrt werden muss – die nötige Batterie hält vier Jahre lang. (krom)

Diese Bildergalerie zeigt die Ausmaße des Hochwassers am Donnerstag entlang der Donau in Ulm und dem Landkreis Neu-Ulm:

Der steigende Wasserpegel an der Donau in Bildern

Diese Bildergalerie zeigt die Ausmaße des Hochwassers am vergangenen Samstag entlang der Donau in Ulm und Neu-Ulm:

Bilder vom Donau-Hochwasser in Ulm und Neu-Ulm am Wochenende

