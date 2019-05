vor 60 Min.

Hochwasser demoliert Kunst an der Stiege

Kein schöner Anblick: So sieht es an der Donau bei der Stiege aus.

Die Donaufluten haben sowohl Kunstwerke als auch Schaukästen an der beliebten Freiluft-Bar beschädigt. Der Schaden ist wohl beträchtlich, aber die Betreiberin gibt sich kämpferisch.

„Es ist sehr schlimm.“ Petra Schmitt, Betreiberin der Stiege an der Herdbrücke, ist noch immer geschockt. Während das Hochwasser der vergangenen Tage anderso kaum Schäden verursacht hat, gleich der untere Teil der Freiluft-Kunst-Bar, sonst ein schöner Ort zum Trinken und Entspannen, ein einem Schlachtfeld. Teile der Ausstellung der isländischen Künstlerin Sara Riel sind zerstört, einen der beiden tonnenschweren Schaukästen hat die Flut samt Verankerung aus dem Boden gehoben, er liegt nun zerschmettert hat. Welch Ironie: Die Ausstellung ist eine Hommage an den Fluss und seine Kraft.

Lesen Sie auch: Kleiner Eingriff: Neue Ausstellung im Edwin-Scharff-Museum

Auf diese ist Schmitt derzeit nicht besonders gut zu sprechen, denn versichert ist nichts von dem, was da am Ufer steht. Jetzt, wo das Wasser wieder da ist, wo es hingehört, geht es für sie und ihre Helfer ans Aufräumen. Der Schlamm muss weg aus dem unteren Teil des Treppenaufgangs, Scherben und Trümmer entfernt werden. Weil es aus dem Pflaster unten auch den Sand ausgespült hat, werde wohl auch die Stadt den Weg reparieren müssen.

"Es wird schon ein Sümmchen", befürchtet Petra Schmitt

Wie hoch der Schaden ist, kann die Stiege-Betreiberin nicht sagen. Das hänge davon ab, ob die Schaukästen noch zu reparieren seien – oder ob ihre Reste kostspielig mit einem Kran entfernt werden müssen. „Es wird schon ein Sümmchen“, befürchtet sie. Was umso mehr ins Gewicht fällt, als sie wegen des Dauerregens in dieser Saison bislang noch kaum Umsatz gemacht hat. „So viel Pech seit der Eröffnung“, seufzt sie. Kapitulieren will sie aber nicht, nächste Woche will sie die Bar wieder eröffnen, kaputte Kunst ersetzen, sogar eine zweite Vernissage machen. (mgo)

Für Sie ebenfalls interessant: 77-Tonner beschädigt marode Gänstorbrücke