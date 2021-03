vor 16 Min.

Hochwassersensoren an Donau und Blau bestehen den Praxistest

Plus Nach eineinhalb Jahren Wartezeit gibt es für die Programmierer des Verschwörhauses die Bestätigung: Ihre Sensoren in Ulm haben das Januar-Hochwasser gemeldet.

Von Quirin Hönig

Für die meisten Menschen ist Hochwasser kein Grund zur Freude. Die Programmierer des Ulmer Verschwörhauses hatten jedoch etwas zum Feiern, als die Donau Ende Januar diesen Jahres über die Ufer getreten ist. Endlich hatten sie den Beweis, dass ihre Hochwassersensoren wie geplant funktionieren.

Im Juni 2019 montierten die Programmierer im Zuge des Projekts "Zukunftsstadt" Ultraschallsensoren unter der Herdbrücke und der Eisenbahnbrücke über der Blau am Eselsberg. Diese sollen dort Überschwemmungen melden und messen, wie hoch das Wasser steht. Ob die Sensoren auch in der Praxis funktionieren, war lange Zeit nicht sicher. " Da sich das temporäre Fluten des Fuß- und Radweges unter der Herdbrücke als keine praktikable Lösung herausstellte, hieß es: warten", schreibt Jakob Pietron im Blog des Verschwörhauses.

Warnung vor Hochwasser: Was bedeuten die Meldestufen? 1 / 4 Zurück Vorwärts Meldestufe 1: Stellenweise kleinere Ausuferungen.

Meldestufe 2: Land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet oder leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen.

Meldestufe 3: Einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet oder Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen oder vereinzelter Einsatz der Wasser- oder Dammwehr erforderlich.

Meldestufe 4: Bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet oder Einsatz der Wasser- oder Dammwehr in großem Umfang erforderlich.

Eineinhalb Jahre, bis Ende Januar 2021, mussten die Programmierer warten. Aufgrund von Regen und Tauwetter in den Bergen war der Wasserpegel von Donau und Blau angestiegen, die Flüsse sind über die Ufer getreten und die Sensoren haben das Hochwasser gemeldet. Nun nicht ganz. Nur der Sensor an der Herdbrücke hat gewarnt, wie hoch das Wasser stand. Vom Sensor an der Blau war nichts zu hören, denn kurz vor dem Hochwasser war die Batterie leer geworden. Nachdem diese ausgetauscht worden war, hat der Sensor den Wasserstand wie geplant angezeigt.

Hochwasser: So funktionieren die Ultraschallsensoren in Ulm

Die Sensoren senden alle 15 Minuten mehrere Ultraschallsignale aus, das sind für den Menschen nicht hörbare Schallwellen. Diese werden, wenn sie auf einen Gegenstand treffen, zurückgeworfen und von dem Sensor registriert. Anhand dieser Wellen misst der Sensor den Abstand vom Rad- und Fußweg zu sich. Ändert sich dieser Abstand, meldet der Sensor ein Hochwasser.

Der Hochwassersensor unter der Eisenbahnbrücke an der Blau. Bild: Matthias Schneider/Verschwörhaus

Damit ein kurzzeitiges Hindernis - wie etwa eine Person, die unter dem Sensor steht oder hindurchgeht - die Messung nicht verfälscht, werden bei jeder Messung mehrere zeitlich versetzte Signale ausgesandt und analysiert. Die so ermittelten Daten sind im Internet für alle einsehbar und dürfen auch weiter verwendet werden. "Da keine Personenbezogenen Daten ermittelt werden, gibt es auch keine Probleme mit dem Datenschutz", sagt Stefan Kaufmann, der Leiter des Verschwörhauses. Das Verschwörhaus sieht sich als „Experimentierfeld für die Welt von morgen“, das digitale Kompetenzen vermitteln will und ein Anlaufpunkt für digitales Ehrenamt in Ulm ist.

Das planen die Programmierer für Ulm

Aktuell sind noch keine Funktionen an die Sensoren gekoppelt, aber es bestehe die Möglichkeit, die Daten für einen Routen-Planer für Radfahrer zu verwenden. "Wenn die Sensoren registrieren, dass der Weg überflutet ist, könnte der Routen-Planer dem Nutzer einen alternativen Weg vorschlagen", so Kaufmann.

Aufgrund der Corona-Pandemie ruhen derzeit die meisten Projekte des Verschwörhauses. "Als man sich noch treffen konnte, wurde unter anderem über weitere Ultraschallsensoren diskutiert", erzählt Kaufmann. "Zum Beispiel in der Unterführung beim Ehinger Tor, damit die Leute vorgewarnt sind, wenn diese mit Wasser vollläuft, wie 2016 oder 2018."

