vor 22 Min.

Hochzeitsmesse in Vöhringen zeigt die aktuellen Trends

Nicht nur die Damen wollen glänzen, auch die Herren sollen mithalten können: In Vöhrigen können Paare sich über die Trends auf dem Hochzeitsmarkt erkundigen.

Von Ursula Katharina Balken

Was soll’s denn sein? Ein schlichter Vintage-Look aus fließenden Stoffen – oder lieber etwas Extravagantes wie der Meerjungfrauen-Stil, hauteng bis zum Knie auf Figur geschnitten, das verleiht Po und Busen die richtige Silhouette. Dazu ein angekräuselter Rock. Oder lieber eine opulente Robe à la Hollywood mit viel Bling-Bling, Schleier und meterlanger Schleppe? Für den schönsten Tag im Leben einer Braut, wenn sie zum Altar schreiten will, ist die modische Auswahl außerordentlich vielfältig. Einblick gewährte die gestrige Hochzeitsmesse im Wolfgang-Eychmüller-Haus in Vöhringen. Das Nersinger Brautstudio Ulrike Mandt und Herrenausstatter Michael Hackenberg aus Burgau bildeten das Gespann, das die Messe mit allem Drum und Dran präsentierte.

Eine Hochzeit, das lernt der Besucher, ist heute nicht mehr „nur“ eine Heirat, sondern ein Event. 80 Gäste sind das untere Limit, manche Locations nehmen unter 120 Gästen erst gar nicht den Kochlöffel in die Hand. Für manche Heiratslustige birgt das oft ein böses Erwachen.

Hochzeitsmesse: Wer eine Hochzeit plant, braucht lange Vorlaufzeit

Ulrike Mandt, die vor wenigen Jahren das renommierte Ulmer Brautmodengeschäft Renger übernahm, kann aus einem reichen Erfahrungsschatz schöpfen. Die Textil-Ingenieurin kam aus dem Rheinland ins Schwabenländle. Aber eine Stelle für ihre berufliche Qualifikation fand sie hier nicht. Schnell entschloss sie sich, ein Brautmodengeschäft zu eröffnen. Sie begann in Thalfingen und weil der Bedarf größer als gedacht war, beschloss sie, eine größere Verkaufsfläche am Ulmer Markt zu suchen – und sie fand sie auch. Fernsehzuschauern ist sie bekannt, weil sie in der Vox-Seifenoper „Zwischen Tüll und Tränen“ telegen in die Wohnzimmer kommt.

Wer heute eine Hochzeit plant, braucht eine Vorlaufzeit von bis zu zwei Jahren. Es muss eine Location gefunden werden, eine Band, ein Speiseangebot. Für all das gibt es Dienstleister. Aber das Wichtigste für Mandt, die mit ihren Brautkleidern allein auf der Messe vertreten ist, sind Beratungsgespräche. Aber bevor über die Trends gesprochen wird, geht’s um Geld. Eleganz hat ihren Preis: Manche Bräute haben ein Budget von rund 1500 Euro, dazu kommen Änderungen, die in den meisten Fällen nötig sind. „Aber es gibt auch Kleider, die bei 2500 und drüber liegen.“ Aber schwäbische Bräute sind sparsam und achten aufs Budget. Lieber weniger für das Gewand ausgeben und den Gästen dafür eine schöne Hochzeitsfeier bieten.

Manche wollen bei Hochzeiten lieber auf Schnick-Schnack verzichten

Herrenausstatter Michael Hackenberg kennt die Trends: Vintage-Look, ein bisschen 20er-Jahre, gediegen, mit Hosenträgern und Fliege. Dann kommt die Kategorie Smoking, dann der royale Look mit Weste und Plastron, eine verkürzte Krawatte. Die praktische Lösung: einen Anzug kaufen, den man auch später noch tragen kann. Auch hochwertige Westen trägt der Herr, denn er ist ein praktisch denkender Mensch. Und dann gibt es noch die legeren Outfits, die ohne Krawatte topp in sind.

Monika und Sonja, beide verlobt, haben sich aber ohne die besseren Hälften auf Erkundungstour begeben. Jetzt wird vorausgewählt. Aber dass eine Hochzeit mit rund 80 Besuchern so zwischen 10.000 und 20.000 Euro teuer wird, nimmt ein bisschen die Vorfreude auf den Tag. Ein Paar aus Neu-Ulm zeigt sich „ein bisschen sehr überrascht“, wie sehr eine Hochzeit ins Geld läuft. „Auf zu viel Schnick-Schnack können wir verzichten, wir wollen’s lieber gemütlich, den Gästen und uns soll es gefallen.“ Zu viel Aufwand? Nein danke.

Veranstalter der Messe ist die 5-Sterne-Hochzeitscommunity. Sie ist mit dem Verlauf der Messe zufrieden, knapp 30 Aussteller präsentierten sich Kulturzentrum. In zwei Durchläufen konnte die interessierte Damenwelt erkunden, wie so ein Kleid wirkt, wenn man sich bewegt. Ein Steh-Kleid dürfte für den Tag ein wenig unbequem werden.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen