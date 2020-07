vor 58 Min.

Hoffmann wird in Pflegebeirat berufen

Weißenhorner erhält Post von einer Bundesministerin

Ein Weißenhorner sitzt künftig im Beirat für die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat Ulrich Hoffmann für eine Amtszeit von fünf Jahren zum Mitglied des unabhängigen Gremiums berufen. Die Tätigkeit beginnt am 1. September.

Hoffmann ist Präsident des Familienbundes der Katholiken und hatte bereits im Mai einer Berufung in den Beirat grundsätzlich zugestimmt. „Ich habe seither auch schon in einer Unterarbeitsgruppe des Beirats zum Thema ,Situation von Familien mit pflegebedürftigen Kindern‘ mitgearbeitet und an Stellungnahmen mitgeschrieben“, berichtet er. „Dieses Thema – also die Situation von Familien mit pflegebedürftigen Kindern – nehme ich mir persönlich auch als meinen Schwerpunkt im Beirat vor.“

In einem Brief an Hoffmann bedankt sich die Bundesministerin für seine Bereitschaft, sich in den kommenden Jahren als neues ehrenamtliches Mitglied im Beirat einzuarbeiten. Seit September 2015 befasst sich dieser mit Fragen zur Verbesserung der Situation von pflegenden Angehörigen in Deutschland und unterstützt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in diesem Bereich. Ein wichtiger Meilenstein dafür sei der erste Bericht des Beirats gewesen, der ihr im Juni 2019 übergeben wurde, schreibt Giffey. Der Bericht enthält Handlungsempfehlungen zur Weiterentwicklung der gesetzlichen Regelungen sowie eine Bestandsaufnahme zum Pflegezeitgesetz und zum Familienpflegezeitgesetz.

Das Gremium besteht aus insgesamt 21 Mitgliedern, die sich aus Vertreterinnen oder Vertretern der fachlich betroffenen Interessenverbände, der Gewerkschaften, der Arbeitgeber, der Wohlfahrtsverbände und der Seniorenorganisationen sowie der sozialen und der privaten Pflege-Pflichtversicherung zusammensetzen. Des Weiteren gehören dem Beirat Wissenschaftler, Vertreter der Konferenz der Minister und weitere Ansprechpartner aus den Gebieten Jugend und Familie, Arbeit und Soziales sowie der kommunalen Spitzenverbände an. Vorsitzende des Beirats ist die Professorin Christel Bienstein. Sie ist die Präsidentin des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe.

Wie Ulrich Hoffmann berichtet, wird am 20. Oktober der erste Termin des Beirats in Berlin sein, an dem er teilnehmen werde. (jsn)

