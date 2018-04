06:00 Uhr

Hoher Schaden durch Brand in Recyclingfirma

Das Feuer war in einem Lagerbereich der Firma ausgebrochen.

Dicke Rauchschwaden haben sich am Samstagnachmittag in Offenhausen ausgebreitet. Bei dem Einsatz werden drei Feuerwehrleute leicht verletzt.

Starker Rauch hat sich am späten Samstagnachmittag im Gewerbegebiet des Neu-Ulmer Stadtteils Offenhausen ausgebreitet. Ursache war ein Brand auf dem Gelände eines Recyclingbetriebs an der Konrad-Zuse-Straße. Wie die Polizei berichtet, wählten unter anderem Bewohner des Stadtteils Pfuhl wegen des Rauchs den Notruf.

Die ersten Einsatzkräfte vor Ort stellten fest, dass das Feuer in einem überdachten Lagerbereich ausgebrochen war. Während den Löscharbeiten musste zunächst davon ausgegangen werden, dass es sich um Chemikalien handelt. Weil die durch den Brand entstandene Rauchwolke in Richtung Wohngebiet Offenhausen zog, gaben die Einsatzkräfte eine Öffentlichkeitswarnung unter anderem an die örtlichen Rundfunkstellen heraus. Zudem musste der Verkehr im Bereich zwischen dem Kreisverkehr Lessingstraße/Kammer-Krummen-Straße und der Kreuzung Otto-Hahn-Straße/Carl-Zeiss-Straße für fast zwei Stunden abgeleitet werden.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge entstand bei dem Brand ein Sachschaden in Höhe von 15000 Euro. Die Brandursache ist bislang noch unklar, die Polizei leitete Ermittlungen ein. Insgesamt 40 Feuerwehrleute waren mit zehn Fahrzeugen im Einsatz, dazu eine Besatzung des Rettungsdienstes sowie drei Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Neu-Ulm. Zwei Feuerwehrmänner und eine Feuerwehrfrau wurden bei den Löscharbeiten leicht verletzt, davon musste ein Feuerwehrmann zur weiteren Untersuchung in eine Ulmer Klinik gebracht werden. (az)

