vor 47 Min.

Holzarbeiten auf B28: Zwischen Neu-Ulm und Senden droht Stau

Autofahrer müssen kommende Woche zwischen Neu-Ulm und Senden womöglich etwas Geduld mitbringen. Es kann vereinzelt zu Vollsperrungen kommen.

Verkehrsteilnehmer, die täglich zwischen Neu-Ulm und Senden pendeln, müssen kommende Woche womöglich etwas Geduld aufbringen. Wegen Baumfällarbeiten muss auf der B28 ein Fahrstreifen gesperrt werden, zeitweise kommt es sogar zu Vollsperrungen.

Das Staatliche Bauamt Krumbach führt nach eigenen Angaben kommende Woche - von Dienstag, 9. Februar, bis Freitag, 12. Februar - gemeinsam mit den Bayerischen Staatsforsten die Baumfällarbeiten an der B28 von Neu-Ulm kommend in Fahrrichtung Senden durch.

Die Fällarbeiten nehmen am Dienstag eine einseitige Fahrbahnverengung (Standspur und ein Fahrstreifen) aus Neu-Ulm in Fahrrichtung Senden in Anspruch. Zusätzlich sind mehrmalige, kurze Vollsperrzeiten von circa zehn Minuten zwischen 8.30 und 15.30 Uhr durch die Autobahnpolizei Günzburg von Nöten.

Dabei wird der Verkehr durch eine Drosselfahrt bis zum Stillstand gebracht. Dies ist an den Stellen notwendig, wo Problembäume sicher zu Boden gebracht werden müssen.

Arbeiten an B28: Mittwoch bis Freitag nur Standstreifen betroffen

Für die drei übrigen Fälltage (Mittwoch, Donnerstag und Freitag) seien Sicherungsmaßnahmen auf dem Standstreifen mit einer notwendigen Geschwindigkeitsbegrenzung ausreichend.

Bei einer Baumkontrolle sei festgestellt geworden, dass einige Bäume vom Eschentriebsterben betroffen sind. Aufgrund der Verkehrssicherungspflicht seien Fällungen der Problembäume unumgänglich. Zudem werde zeitgleich eine turnusmäßige Auslichtungsmaßnahme durchgeführt.

Das Staatliche Bauamt weist darauf hin, dass die Forstarbeiten stark witterungsabhängig seien und daher noch kurzfristig verschoben werden könnten. Es werde um Verständnis gebeten sowie um Beachtung der Verkehrssicherungsmaßnahmen. (az)

