Abteilungen leiden: Corona hat beim TSV Holzheim Spuren hinterlassen

Plus Die Pandemie hat dem TSV Holzheim in vielen Bereichen zu schaffen gemacht. Bei der Jahreshauptversammlung gibt es aber auch Erfreuliches zu berichten.

Corona hat in fast allen Bereichen des TSV Holzheim Spuren hinterlassen. Das wurde bei der Jahreshauptversammlung des größten örtlichen Vereins deutlich, der gleichwohl optimistisch in die Zukunft blickt.