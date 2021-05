Holzheim

06:00 Uhr

"Armenhaus" in Holzheim wird abgerissen - was kommt danach?

Das früher im Volksmund als "Armenhaus" bezeichnete gemeindeeigene Gebäude in Holzheim soll demnächst abgebrochen werden.

Von Willi Baur

Das kleinste der drei gemeindeeigenen Mehrfamilienhäuser soll demnächst abgebrochen werden. Das früher im Volksmund als „Armenhaus“ bezeichnete Gebäude an der Steinheimer Straße ist schon seit geraumer Zeit nicht mehr bewohnt. Die Abrissarbeiten hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung an ein Unternehmen der Region vergeben. Die Kosten samt Entsorgung des Bauschutts belaufen sich auf rund 23.000 Euro.