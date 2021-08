Auf dem "Promilleweg" in Holzheim gilt jetzt Tempo 50

Plus Früher nutzten Spätheimkehrer den "Promilleweg" zwischen Holzheim und Neuhausen gerne als Schleichweg. Jetzt darf dort nur noch 50 km/h gefahren werden.

Der sogenannte Promilleweg, eine relativ schmale Verbindung zwischen dem Süden Holzheims und dem Ortsteil Neuhausen, darf künftig nur noch mit Tempo 50 befahren werden. Dafür hat sich der Gemeinderat am Montag bei einer Gegenstimme von Alexandra Seeburger ( CSU/Dorfgemeinschaft) entschieden.